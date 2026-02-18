St. Gallen siegt in Winterthur souverän Bild: keystone

St.Gallen lässt Winterthur keine Chance und feiert einen Kantersieg

Der FC St. Gallen erfüllt die Pflicht und gewinnt das Nachtragsspiel in Winterthur 5:1. Damit bestätigen die Ostschweizer ihren Status als erster Verfolger von Leader Thun.

Mehr «Sport»

An den Rändern der Winterthurer Schützenwiese lagen am Mittwochabend zwar noch vereinzelte Häufchen Schnee, diesmal war das Terrain jedoch bespielbar. Anders als vor einem Monat, als die Partie zwischen Winterthur und St. Gallen aus Sicherheitsgründen aufgrund des gefroren Rasens hatte abgesagt werden müssen.

Dass der Ausflug zum Schlusslicht der Super League für den Tabellenzweiten aus St. Gallen nicht mehr sein sollte als eine Pflichtaufgabe, machten die Spieler von Trainer Enrico Maassen schnell einmal klar.

Bereits nach sechs Minuten stellte Alessandro Vogt seine Kaltblütigkeit vor dem Tor einmal mehr unter Beweis, als er eine Kopfballvorlage Lukas Görtlers verwertete. Und der St. Galler Captain reihte sich eigentlich nur fünf Minuten später ebenfalls in die Torschützen ein. Sein Treffer wurde allerdings aufgrund einer vorangegangenen Abseitsposition annulliert.

Als Vorbereiter klappte es für Görtler deutlich besser. Nach 21 Minuten legte er für Carlo Boukhalfa auf, der dann doch noch den frühen Zweitorevorsprung bewerkstelligte. Mit einem Doppelschlag innert zwei Minuten erhöhten Vogt und Colin Kleine-Bekel nach einer guten Stunde auf 4:0. Der eingewechselte Diego Besio traf in der Schlussphase. Randy Schneider blieb mit Anbruch der Nachspielzeit einzig der Ehrentreffer.

Dank des Sieges verkleinern die St. Galler den Abstand zu Leader Thun auf zwölf Punkte. Winterthur bleibt sieben Zähler hinter den auf dem Barrage-Platz liegenden Grasshoppers.

Winterthur - St.Gallen 1:5 (0:2)

8400 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 6. Vogt (Görtler) 0:1. 21. Boukhalfa (Görtler) 0:2. 65. Kleine-Bekel (Witzig) 0:3. 67. Vogt 0:4. 82. Besio 0:5. 90. Schneider (Golliard) 1:5.

Winterthur: Kapino; Citherlet, Arnold (46. Kryeziu), Durrer; Sidler (46. Smith), Stéphane Cueni, Jankewitz (72. Zuffi), Schneider; Golliard; Hunziker (72. Buess), Burkart (60. Maluvunu).

St.Gallen: Zigi; Okoroji, Kleine-Bekel, Stanic; Daschner (70. Stevanovic); Vandermersch (84. Ruiz), Görtler (79. Konietzke), Boukhalfa (79. Weibel), Witzig; Vogt, Balde (70. Besio).

Verwarnungen: 19. Durrer, 26. Hunziker, 34. Stéphane Cueni, 36. Vogt. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste