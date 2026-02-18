Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
Super League

Super League: St.Gallen deklassiert den FC Winterthur

Alessandro Vogt (SG), rechts, jubelt nach seinem Tor zum 0:4 mit Hugo Vandermersch (SG), links, im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Winterthur (FCW) und dem FC St.Ga ...
St. Gallen siegt in Winterthur souveränBild: keystone

St.Gallen lässt Winterthur keine Chance und feiert einen Kantersieg

Der FC St. Gallen erfüllt die Pflicht und gewinnt das Nachtragsspiel in Winterthur 5:1. Damit bestätigen die Ostschweizer ihren Status als erster Verfolger von Leader Thun.
18.02.2026, 18:0018.02.2026, 21:05

An den Rändern der Winterthurer Schützenwiese lagen am Mittwochabend zwar noch vereinzelte Häufchen Schnee, diesmal war das Terrain jedoch bespielbar. Anders als vor einem Monat, als die Partie zwischen Winterthur und St. Gallen aus Sicherheitsgründen aufgrund des gefroren Rasens hatte abgesagt werden müssen.

Dass der Ausflug zum Schlusslicht der Super League für den Tabellenzweiten aus St. Gallen nicht mehr sein sollte als eine Pflichtaufgabe, machten die Spieler von Trainer Enrico Maassen schnell einmal klar.

Bereits nach sechs Minuten stellte Alessandro Vogt seine Kaltblütigkeit vor dem Tor einmal mehr unter Beweis, als er eine Kopfballvorlage Lukas Görtlers verwertete. Und der St. Galler Captain reihte sich eigentlich nur fünf Minuten später ebenfalls in die Torschützen ein. Sein Treffer wurde allerdings aufgrund einer vorangegangenen Abseitsposition annulliert.

Als Vorbereiter klappte es für Görtler deutlich besser. Nach 21 Minuten legte er für Carlo Boukhalfa auf, der dann doch noch den frühen Zweitorevorsprung bewerkstelligte. Mit einem Doppelschlag innert zwei Minuten erhöhten Vogt und Colin Kleine-Bekel nach einer guten Stunde auf 4:0. Der eingewechselte Diego Besio traf in der Schlussphase. Randy Schneider blieb mit Anbruch der Nachspielzeit einzig der Ehrentreffer.

Dank des Sieges verkleinern die St. Galler den Abstand zu Leader Thun auf zwölf Punkte. Winterthur bleibt sieben Zähler hinter den auf dem Barrage-Platz liegenden Grasshoppers.

Winterthur - St.Gallen 1:5 (0:2)
8400 Zuschauer. - SR Dudic.
Tore: 6. Vogt (Görtler) 0:1. 21. Boukhalfa (Görtler) 0:2. 65. Kleine-Bekel (Witzig) 0:3. 67. Vogt 0:4. 82. Besio 0:5. 90. Schneider (Golliard) 1:5.
Winterthur: Kapino; Citherlet, Arnold (46. Kryeziu), Durrer; Sidler (46. Smith), Stéphane Cueni, Jankewitz (72. Zuffi), Schneider; Golliard; Hunziker (72. Buess), Burkart (60. Maluvunu).
St.Gallen: Zigi; Okoroji, Kleine-Bekel, Stanic; Daschner (70. Stevanovic); Vandermersch (84. Ruiz), Görtler (79. Konietzke), Boukhalfa (79. Weibel), Witzig; Vogt, Balde (70. Besio).
Verwarnungen: 19. Durrer, 26. Hunziker, 34. Stéphane Cueni, 36. Vogt. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Silber für die Schweiz! Sensationelle Fähndrich sichert im Teamsprint Medaille
Mit einer fulminanten letzten Runde sicherte Nadine Fähndrich der Schweiz die erste Langlauf-Medaille an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Gemeinsam mit Nadja Kälin gewann die 30-Jährige Silber hinter Schweden.
Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Teamsprint im Langlauf Silber für die Schweiz! Nach den 9 km in der Skating-Technik, bei der beide Fahrerinnen je drei Runden absolvierten, waren nur die Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist schneller.
Zur Story