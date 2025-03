Zum Spiel der Fussball-Super-League im Stade de La Tuilière in Lausanne kamen 10'000 Zuschauer, darunter rund 1000 Genfer Fans, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Nach dem Spiel sei es zu Ausschreitungen gekommen, unter anderem auf dem Weg zum Bahnhof Lausanne.

Nach einem Fussballspiel zwischen Lausanne-Sport und FC Servette ist es am Samstag in Lausanne zu Ausschreitungen zwischen Genfer und Lausanner Fans gekommen. Sicherheitskräfte wurden mit Pyrotechnik und Wurfgeschossen beschossen. Die Polizei setzte Pfefferspray und einen Wasserwerfer ein.

