Roger Federer feiert Jubiläum: Die spannendsten Zahlen



1500 Matches und kein Ende in Sicht – die spannendsten Zahlen zum grossen Federer-Jubiläum

Lockerer Aufgalopp in seinem 1500. Match auf der ATP-Tour: Roger Federer besiegte in der 1. Runde seines Heimturniers in Basel den Deutschen Peter Gojowczyk 6:2, 6:1. Die grosse Karriere des «Maestros» aufgeschlüsselt in Zahlen und Grafiken.

1500 Matches hat Roger Federer seit gestern auf der ATP-Tour bestritten. Nur Jimmy Connors liegt mit 1556 Partien noch vor der Schweizer Tennis-Ikone. Der Tennisblog «Jeu, Set et Maths» hat zu Ehren des Jubiläums die 1500 Federer-Spiele etwas genauer unter die Lupe genommen und dabei interessante Statistiken zu Tage gebracht.

Federers 1500 Matches aufgeschlüsselt:

Siege und Niederlagen

Federers Siegquote beträgt 82,13 Prozent. Damit liegt er knapp hinter Rafael Nadal (83,1 Prozent) und Novak Djokovic (82,7 Prozent)

Die 1500 Matches im Überblick: Les 1500 matchs de @rogerfederer... pic.twitter.com/FM7hpwc6og — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 21, 2019

Bilanz pro Turnierkategorie:

Grand Slams: 357 – 58

357 – 58 ATP Finals: 57 – 15

57 – 15 Masters 1000: 381 – 108

381 – 108 ATP 500: 174 – 25

174 – 25 ATP 250: 204 – 49

204 – 49 Davis Cup: 40 – 8

40 – 8 Olympische Spiele: 13 – 5

13 – 5 Laver Cup: 6 – 0

Bild: AP

Bilanz pro Unterlage:

Hartplatz: 772 – 152 (Quote: 84 Prozent)

772 – 152 (Quote: 84 Prozent) Sand: 223 – 70 (Quote: 70 Prozent)

223 – 70 (Quote: 70 Prozent) Rasen: 187 – 27 (Quote: 87 Prozent)

187 – 27 (Quote: 87 Prozent) Teppich: 50 – 19 (Quote: 72 Prozent)

Bild: EPA

Bilanz pro Runde:

Final: 102 – 54

102 – 54 Halbfinal: 155 – 51

155 – 51 1/4: 189 – 46

189 – 46 1/8: 235 – 38

235 – 38 1/16: 266 – 36

266 – 36 1/32: 125 – 21

125 – 21 1/64: 73 – 7

Eine 1/64-Runde gibt es nur bei den vier Grand-Slam-Turnieren, alle anderen Turniere haben ein kleineres Teilnehmerfeld.

Bild: EPA

Bilanz pro Rangierung:

Weltnummer 1: 20 – 10

20 – 10 Top 5: 103 – 73

103 – 73 Top 10: 331 – 120

Bild: AP

Rang 1 bis 10: 221 – 120

221 – 120 Rang 11 bis 20: 159 – 39

159 – 39 Rang 21 bis 50: 399 – 59

399 – 59 Rang 51 bis 100: 294 – 35

294 – 35 Über Rang 101: 157 –15

157 –15 Nicht klassiert: 2 – 0

Bilanz pro Nation:

🇫🇷 Frankreich: 134 – 28

134 – 28 🇪🇸 Spanien: 124 – 38

124 – 38 🇺🇸 USA: 103 – 13

103 – 13 🇩🇪 Deutschland: 97 – 15

97 – 15 🇦🇷 Argentinien: 76 – 23

76 – 23 🇷🇺 Russland: 72 – 10

72 – 10 🇨🇿 Tschechien: 56 – 12

56 – 12 🇦🇺 Australien: 48 – 18

48 – 18 🇷🇸 Serbien: 37 – 26

37 – 26 🇨🇭 Schweiz: 29 – 5

Insgesamt spielte Roger Federer gegen Spieler aus 59 verschiedenen Nationen.

Bild: AP

Bilanz pro Saison:

1998: 2 – 3

2 – 3 1999: 13 – 17

13 – 17 2000: 36 – 30

36 – 30 2001: 49 – 21 🏆️

49 – 21 🏆️ 2002: 58 – 22 🏆️🏆️🏆️

58 – 22 🏆️🏆️🏆️ 2003: 78 – 17 🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️

78 – 17 🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️ 2004: 74 – 6 🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️

74 – 6 🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️ 2005: 81 – 4 🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️

81 – 4 🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️ 2006: 92 – 5 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆

92 – 5 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆 2007: 68 – 9 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆

68 – 9 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆 2008: 66 – 15 ️🏆️🏆️🏆️🏆

66 – 15 ️🏆️🏆️🏆️🏆 2009: 61 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆

61 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆 2010: 65 – 13 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆

65 – 13 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆 2011: 64 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆

64 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆 2012: 71 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆

71 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆 2013: 45 – 17 ️🏆

45 – 17 ️🏆 2014: 73 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆

73 – 12 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆 2015: 63 – 11 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆

63 – 11 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆 2016: 21 – 7 ️

21 – 7 ️ 2017: 54 – 5 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆

54 – 5 ️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆️🏆 2018: 50 – 10 ️🏆️🏆️🏆️🏆

50 – 10 ️🏆️🏆️🏆️🏆 2019: 48 – 8 ️🏆️🏆️🏆

Bild: KEYSTONE

Bilanz pro Alter:

Vor 20 Jahren: 91 – 65

91 – 65 Zwischen 20 und 25 Jahren: 356 – 59

356 – 59 Zwischen 25 und 30 Jahren: 335 – 59

335 – 59 Zwischen 30 und 35 Jahren: 298 – 62

298 – 62 Nach 35 Jahren: 152 – 23

Die vielen Gesichter des «Maestros»

Pro Gegner:

Djokovic: 22 – 26

22 – 26 Nadal: 16 – 24

16 – 24 Hewitt: 18 – 9

18 – 9 Wawrinka: 23 – 3

23 – 3 Berdych: 20 – 6

20 – 6 Del Potro: 18 – 7

18 – 7 Murray: 14 – 11

14 – 11 Roddick: 21 – 3

21 – 3 Davydenko: 19 – 2

19 – 2 Gasquet: 18 – 2

18 – 2 Naldbandian: 11 – 8

Bild: AP

Bilanz in Finals

Gesamt:

Grand Slams: 20 – 11

20 – 11 ATP Finals: 6 – 4

6 – 4 Masters 1000: 28 – 22

28 – 22 ATP 500: 23 – 7

23 – 7 ATP 250: 25 – 9

25 – 9 Olympische Spiele: 0 – 1

Bild: EPA

Bilanz in Jubiläumsspielen

1. Match: ❌ gegen Lucas Arnold Ker 1998 in Gstaad.

❌ gegen Lucas Arnold Ker 1998 in Gstaad. 100. Match: ✅ gegen Michail Juschni 2000 in Stockholm.

✅ gegen Michail Juschni 2000 in Stockholm. 200. Match: ❌ gegen Andre Agassi 2002 in Miami.

❌ gegen Andre Agassi 2002 in Miami. 300. Match: ✅ gegen Fernando Vicente 2003 in Halle.

✅ gegen Fernando Vicente 2003 in Halle. 400. Match: ✅ gegen Potito Starace 2004 in Gstaad.

✅ gegen Potito Starace 2004 in Gstaad. 500. Match: ✅ gegen Andre Agassi 2005 am US Open.

Bild: AP

600. Match: ✅ gegen Guillermo Garcia Lopez 2006 in Basel.

✅ gegen Guillermo Garcia Lopez 2006 in Basel. 700. Match: ❌ gegen Andy Roddrick 2008 in Miami.

❌ gegen Andy Roddrick 2008 in Miami. 800. Match: ✅ gegen José Acasuso 2009 am French Open.

✅ gegen José Acasuso 2009 am French Open. 900. Match: ✅ gegen Taylor Dent 2010 in Stockholm.

✅ gegen Taylor Dent 2010 in Stockholm. 1000. Match: ✅ gegen Juan Martin del Potro 2012 am Australian Open.

Bild: EPA

1100. Match: ❌ gegen Rafael Nadal 2013 in Rom.

❌ gegen Rafael Nadal 2013 in Rom. 1200. Match: ✅ gegen Roberto Bautista Agut 2014 am US Open.

✅ gegen Roberto Bautista Agut 2014 am US Open. 1300. Match: ✅ gegen Dominic Thiem 2016 in Brisbane.

✅ gegen Dominic Thiem 2016 in Brisbane. 1400. Match: ✅ gegen Hyeon Chung 2018 in Indian Wells.

✅ gegen Hyeon Chung 2018 in Indian Wells. 1500. Match: ✅ gegen Peter Gojowczyk 2019 in Basel.

Bild: KEYSTONE

Bilanz pro Austragungsort

🇺🇸 USA: 270 – 54

🇬🇧 Grossbritannien: 138 – 27

🇫🇷 Frankreich: 115 – 36

🇦🇺 Australien: 122 – 22

🇩🇪 Deutschland: 112 – 126

🇨🇭 Schweiz: 102 – 20

🇮🇹 Italien: 45 – 17

🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate: 53 – 6

🇨🇳 China: 43 – 12

🇪🇸 Spanien: 37 – 10

Bild: EPA

Insgesamt hat Federer in 30 Ländern Turniere bestritten oder im Davis Cup gespielt. Neben den oben aufgeführten auch in Österreich, Belgien, Holland, Kanada, Griechenland, Japan, Katar, Portugal, Tschechien, Monaco, Russland, Dänemark, Usbekistan, Thailand, Marokko, Neuseeland, Schweden, Rumänien, Serbien und in der Türkei.

