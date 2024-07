Lulu Sun nicht zu stoppen +++ Alcaraz und Sinner clashen wohl im Halbfinal

Bild: keystone

Eine überraschende Qualifikantin mit Wurzeln in der Schweiz und Topfavoriten bei den Männern im Viertelfinal. Das sind die wichtigsten Fakten des 7. Turniertages in Wimbledon.

Lulu Sun ist in Wimbledon nicht zu stoppen. Die Qualifikantin, Nummer 123 der Welt, schaltete auch die grosse britische Hoffnung Emma Raducanu aus und steht sensationell im Viertelfinal - leider für Neuseeland und nicht für die Schweiz. Die 23-jährige Linkshänderin wechselte erst im Februar die Nationalität und entschied sich, in Zukunft für ihr Geburtsland anzutreten. Aufgewachsen ist die Tochter eines Kroaten und einer Chinesin am Genfersee. Nach ihrem Dreisatzsieg über die Australian-Open-Siegerin von 2021 trifft Sun nun auf die ungesetzte Kroatin Donna Vekic (WTA 37), in der Weltrangliste wird sie mindestens in die Region um Platz 50 vorstossen.

Alcaraz und Sinner steuern auf Halbfinal-Duell zu

Den Australian-Open-Champion Jannik Sinner trennt nur noch ein Sieg von einem möglichen Halbfinal-Duell mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Der Weltranglisten-Erste Sinner gewann im Achtelfinal in drei Sätzen gegen den als Nummer 14 gesetzten Amerikaner Ben Shelton, Alcaraz in vier gegen den Franzosen Ugo Humbert (ATP 16). (sda)