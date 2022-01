Djokovic gewinnt vor Gericht und darf einreisen – die Sache hat aber einen Haken

Das hat Richter Anthony Kelly am Montag am späten Nachmittag Ortszeit entschieden.

Dem Einspruch des serbischen Tennisprofis Novak Djokovic gegen seine verweigerte Einreise nach Australien wird stattgegeben. Das entscheidet ein Gericht am Montag in Melbourne. Ob Djokovic das Australian Open aber tatsächlich spielen kann, ist noch unklar.

screenshot: youtube/Federal Circuit and Family Court of Australia

Die Gerichtsverhandlung wurde online durchgeführt. screenshot: youtube/Federal Circuit and Family Court of Australia

Arsenal verliert ohne Xhaka gegen Unterklassigen ++ Juve wendet spektakuläre Partie

Der 1. FC Köln bleibt in der Bundesliga auf Kurs für einen Europacupplatz. Die Kölner gewannen am Sonntag 3:1 bei Hertha Berlin und rücken in der Tabelle auf Rang 6 vor. Anthony Modeste, Ondrej Duda und Jan Thielmann schossen die Tore für das Team von Steffen Baumgart, das nun dreimal in Folge gewonnen hat und somit mit viel Selbstvertrauen in das Spiel am kommenden Samstag zuhause gegen Bayern München steigen dürfte.