Beim Visumsantrag werden keine Fragen zur Gesundheit abgefragt. Es handelt sich um einen Prozess, der nicht an den Impfstatus gekoppelt ist. Das Visum wurde am 18. November erteilt. Um das Flugzeug zu besteigen, ist in der Regel nur ein negatives Testergebnis vorzulegen. Der Impfstatus muss erst bei der Einreise nach Australien offengelegt werden.



Die Frage, ob er sich kurz vor Abreise allenfalls noch hätte impfen lassen, um bei den Australian Open seinen Titel verteidigen zu können, wurde durch die Infektion hinfällig. Erst diese ermöglichte ihm ein Gesuch auf Befreiung von der Impfpflicht. Interessant wäre die Antwort auf die Frage, ob und wie er ohne diese versucht hätte, am Turnier teilzunehmen.