Ausgewählte Partien:

Carlos Alcaraz hat am Ende gut lachen. Bild: keystone

Alcaraz mit Mühe im Achtelfinal – auch Medwedew und Tsitsipas weiter

Mehr «Sport»

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz überzeugt in Wimbledon noch nicht wirklich, doch er erfüllt seine Aufgaben bisher mühevoll, aber erfolgreich. Nach einem Vier-Satz-Sieg in fast vier Stunden gegen den Chilenen Nicolas Jarry (ATP 28), im Mai Sieger des Geneva Open, steht der 20-jährige Spanier erstmals im Rasenmekka in den Achtelfinals.

Dort wird er sich weiter steigern müssen, wenn der von allen gewünschte Traumfinal gegen den bisher wesentlich dominanter auftretenden Titelverteidiger und Topfavoriten Novak Djokovic Tatsache werden soll. Alcaraz trifft am Montag auf den als Nummer 19 gesetzten Deutschen Alexander Zverev oder den Finalisten von 2021, Matteo Berrettini aus Italien.

Auch Medwedew nimmt Umweg

Daniil Medwedew ist nach einem holprigen Start am Ende souverän in den Achtelfinal eingezogen. Der Weltranglisten-Dritte aus Russland setzt sich gegen den Ungarn Marton Fucsovics mit 4:6, 6:3, 6:4 und 6:4 durch.

Ein verhaltener Start samt eines frühen Breaks kosteten Medwedew den ersten Satzverlust im Turnierverlauf. Ab diesem Zeitpunkt hob der Russe sein Niveau aber an und gewann die Durchgänge zwei und drei souverän.

Zu Beginn des vierten Satzes verletzte sich Fucsovics am Sprunggelenk und konnte die Partie nur noch beeinträchtigt zu Ende spielen. Medwedew entschied den vierten Satz schliesslich mit 6:4 für sich und stellte im Head-to-Head mit dem Ungar auf 3:1, nachdem er das bis dato einzige Duell auf Grand-Slam-Ebene in Paris verloren hatte. Im Achtelfinal trifft Medwedew auf den Tschechen Jiri Lehecka und hat dort die Chance, erstmals in seiner Karriere den Sprung unter die letzten Acht in Wimbledon zu schaffen.

Eubanks bei Debüt im Achtelfinal

In grosser Form präsentiert sich der Amerikaner Christopher Eubanks (ATP 45). Vor einer Woche gewann der 27-Jährige aus Atlanta auf Mallorca sein erstes Turnier auf ATP-Stufe, nun steht er bei seinem Wimbledon-Debüt im Achtelfinal, in dem er sich mit der Weltnummer 5 Stefanos Tsitsipas misst. Der Grieche liess seinem emotionalen Fünf-Satz-Sieg gegen Andy Murray einen souveränen Erfolg gegen den serbischen Aussenseiter Laslo Djere (ATP 60) folgen. (pre/sda)