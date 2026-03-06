Nati-Trainer Murat Yakin bespricht sich während eines Unterbruchs mit Captain Granit Xhaka. Bild: keystone

Warum das SRF während Spielen der Fussball-WM Werbung zeigen wird

Erstmals werden im Sommer an einer Fussball-WM die Spiele zwei Mal offiziell für Trinkpausen unterbrochen. Die FIFA erlaubt den TV-Sendern, während dieser Pausen Werbung zu zeigen. Das Schweizer Fernsehen SRF möchte diese Gelegenheit wahrnehmen.

Ralf Meile

Wann ist die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer während eines Fussballspiels am höchsten? Natürlich während der Partie selbst. Nicht vorher, nicht in der Halbzeitpause und nicht nach dem Schlusspfiff.

Andere Sportarten schlagen aus diesem Fakt schon länger Kapital. Aus dem Eishockey kennt man beispielsweise die sogenannten «Powerbreaks», während denen die übertragenden Fernsehsender Werbung zeigen können.

Abkühlung bei 35 Grad: Auf dem Weg zum Triumph an der Klub-WM im letzten Sommer hatte Chelsea in den USA auch die Hitze als Gegner. Bild: www.imago-images.de

Werbung während dem Spiel für die Sender am lukrativsten

In diesem Sommer wird erstmals auch ein Fussballspiel mehr als zwei Halbzeiten haben. An der WM in Nordamerika führt die FIFA in jeder Halbzeit eine drei Minuten lange Trinkpause ein, in der sich die Spieler verpflegen können. Die Spiele werden so gewissermassen in Viertel eingeteilt – und die TV-Sender erhalten zwei zusätzliche Gelegenheiten, Geld zu verdienen.

Das Schweizer Fernsehen SRF möchte von dieser Gelegenheit Gebrauch machen. Es werde die entsprechenden Werbemöglichkeiten anbieten, teilt es auf Anfrage von watson mit. Es dürfte kaum Mühe haben, diese Slots zu füllen – und sie könnten zu den teuersten Werbespots dieser Fussball-WM werden.

Das SRF schreibt, die Trinkpausen würden «für einen kurzen Single-Spot von maximal 30 Sekunden» genutzt werden. «Da das Spiel für eine Trinkpause unterbrochen wird, verpasst das Publikum während dieser Zeit keine entscheidenden Szenen.»

Sascha Ruefer kommentiert seit 2008 die Spiele der Schweizer Nati. Bild: KEYSTONE

SRG kann Geld brauchen

Weiter betont das SRF, dass das Wegschalten kurz ausfallen werde und nach spätestens einer Minute – inklusive Werbetrenner und von der FIFA vorgeschriebener Elemente («Break Bumper») – beendet sei. Man habe den Entscheid pro Werbung getroffen, «da der sich verändernde finanzielle Rahmen der SRG und somit von SRF unter anderem die bessere Ausschöpfung bestehender kommerzieller Möglichkeiten erfordert».

Sämtliche drei Vorrundenspiele der Schweiz werden um 21 Uhr angepfiffen. Wenn die Partien gegen Katar, einen noch unbekannten europäischen Gegner und Kanada um etwa 21.22 Uhr erstmals kurz unterbrochen werden, schauen Hunderttausende zu. Statt Fussballer zu sehen und Sascha Ruefer zu hören, bekommen die Fans Werbebotschaften präsentiert.

Trinkpause auch bei Regen

Eingeführt wurden die Trinkpausen von der FIFA, um den Fussballern eine Möglichkeit zu geben, sich bei grosser Hitze zu erfrischen. Diese wird beispielsweise beim Nati-Spiel gegen Katar erwartet, dessen Anstoss in San Francisco um 12 Uhr Ortszeit ist. Allerdings werden alle Spiele unterbrochen – auch solche bei Regen oder in Stadien mit geschlossenem Dach. Laut der FIFA sollen für alle Teams die gleichen Bedingungen gelten.



Heiss war's im August 2022, weshalb es bei Basel – YB eine Trinkpause gab. Bild: KEYSTONE

Nicht weit weg von der Wahrheit dürfte allerdings auch die Behauptung sein, dass der Weltverband diesen Schritt nicht ausschliesslich wegen der Gesundheit der Spieler beschlossen hat. Die Gleichung lautet: Wenn TV-Sender mehr Geld durch Werbung einnehmen, sind sie in der Lage, mehr Geld für die Übertragungsrechte auszugeben – und die FIFA kann mehr Geld verdienen.

Schon heute viele Unterbrüche

Seit Einführung des Videoschiedsrichters werden Fussballspiele des Öfteren schon während Minuten unterbrochen. Zudem geben Unparteiische seit einigen Jahren den Spielern bei grosser Hitze oder zum Fastenbrechen während Ramadan die Möglichkeit einer kurzen Pause.

Sehr viel wird sich deshalb während der Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko nicht ändern. Aber neu sind diese zwei zusätzlichen Pausen offiziell im Reglement festgehalten und können kommerzialisiert werden.

Noch sind die Unterbrüche drei Minuten lang und somit wesentlich kürzer als die 15 Minuten lange Halbzeitpause. Im Rückblick werden wir vielleicht dereinst feststellen, dass die Fussball-WM 2026 der erste Schritt beim Wechsel von Halbzeiten auf Viertel war.