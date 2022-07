Wimbledon: Das Viertelfinal-Duell Djokovic vs. Sinner im Liveticker

Djokovic gewinnt nach grosser Wende gegen Sinner +++ Maria ringt Niemeier nieder

Djokovic nach 0:2-Rückstand im Halbfinal

Der Titelverteidiger Novak Djokovic zieht mit etwas Mühe in die Halbfinals von Wimbledon ein. Der Serbe liegt gegen Jannik Sinner bereits mit 0:2 im Hintertreffen, ehe er das Blatt sehr überzeugend wendet.

Steht im Habfinal: Titelverteidiger Novak Djokovic. Bild: keystone

Nach gut dreieinhalb Stunden setzt sich Djokovic mit 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 doch noch durch. Gegner im Halbfinal am Freitag ist der als Nummer 9 gesetzte Brite Cameron Norrie oder der ungesetzte Belgier David Goffin.

Zwischenzeitlich wurde Djokovic vom erst 20-jährigen Italiener, der Nummer 13 der Welt, regelrecht an die Wand gespielt. Nach einem nervösen Start und einem 1:4-Rückstand gewann Sinner 12 der folgenden 15 Games. Er konnte das hohe Tempo aber nicht durchziehen, während der zuvor zu passive Djokovic immer mehr die Ballwechsel bestimmte. Der junge Südtiroler lag in den Sätzen 3 bis 5 jeweils schnell mit einem Break hinten.

Eine Niederlage Djokovics wäre eine grosse Überraschung. Er strebt auf dem Rasen von Wimbledon seinen vierten Titel in Folge, seinen siebten insgesamt, an. Seit 2017, als im Viertelfinal gegen Tomas Berdych wegen einer Ellbogen-Verletzung aufgeben musste, ist er im Südwesten Londons ungeschlagen. Mit seinen nun 84 gewonnenen Matches in Wimbledon liegt der Serbe nun gleichauf mit Jimmy Connors. Einzig der diesmal abwesende Rekordsieger Roger Federer (8 Titel, 105 gewonnene Partien) liegt noch vor ihm.

Prominente Zuschauer bei Djokovic gegen Sinner: Herzogin Kate und Prinz William. Bild: keystone

Maria steht sensationell im Halbfinal

Die zweifache Mutter und Weltnummer 103 Tatjana Maria steht sensationell im Wimbledon-Halbfinal. Im Duell zweier deutscher Überraschungsfrauen setzte sich die 34-Jährige aus Baden-Württemberg in gut zweieinviertel Stunden 4:6, 6:2, 7:5 gegen Jule Niemeier (WTA 97) durch.

Die Wimbledon-Debütantin Niemeier hatte im dritten Satz noch 4:2 geführt. Maria war 2013 und dann ein zweites Mal im April des letzten Jahres Mutter von Mädchen geworden und gab bereits im Juli 2021 ihr Comeback. In diesem Jahr ist sie mit Turniersiegen auf Sand in Bogota und nun dem Halbfinal-Einzug auf Rasen so erfolgreich wie nie zuvor. Als Vorbereitung auf ihren Match trainiert Maria jeweils am Morgen früh mit ihrer achtjährigen Tochter Charlotte. (yam/pre/sda)