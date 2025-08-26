wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

US Open: Die wichtigsten Resultate vom Dienstag

Ausgewählte Spiele der Männer

Ausgewählte Spiele der Frauen

US Open: Golubic und Riedi erstmals in der 2. Runde

Gleich zwei Schweizer schaffen erstmals den Einzug in die zweite Runde. Die Titelfavoriten Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Iga Swiatek starten alle mit überzeugenden Siegen ins US Open. Das sind die wichtigsten Fakten vom Dienstag.
26.08.2025, 21:0726.08.2025, 21:38
Mehr «Sport»

Golubic und Riedi erstmals in der 2. Runde

Sieben Anläufe braucht Viktorija Golubic (WTA 72), doch nun steht die 32-jährige Zürcherin endlich auch am US Open erstmals in der 2. Rune. Gegen Loïs Boisson gewinnt sie in drei Sätzen.

Viktorija Golubic, of Switzerland, returns a shot to Lois Boisson, of France, during the first round of the U.S. Open tennis championships, Tuesday, Aug. 26, 2025, in New York. (AP Photo/Seth Wenig) A ...
Bild: keystone

Golubic brauchte gegen die French-Open-Halbfinalistin Boisson (WTA 46) zwei Sätze, ehe sie der Französin erstmals den Aufschlag abnehmen konnte. Am Ende setzte sie sich nach 2:15 Stunden 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 durch. In der 2. Runde wartet die als Nummer 18 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Auch Qualifikant Leandro Riedi erreicht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die 2. Runde. Am US Open gewinnt die Nummer 435 der Welt sehr überzeugend 6:4, 6:2, 6:3 gegen Pedro Martinez (ATP 66).

epa12324747 Leandro Riedi of Switzerland in action against Pedro Mart�nez of Spain during the first round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flu ...
Bild: keystone

Riedi liess dem Sandplatz-Spezialisten aus Spanien in 2:10 Stunden keine Chance und musste seinen Aufschlag kein einziges Mal abgeben. In der 2. Runde trifft der 23-jährige Zürcher am Donnerstag auf den als Nummer 19 gesetzten Francisco Cerundolo aus Argentinien. (sda)

Sinner wieder gesund, Swiatek weiter stark

Mit Jannik Sinner und Iga Swiatek starteten am Dienstag auch die meistgenannten Favoriten bei den Männern und Frauen problemlos ins Turnier. Sinner zeigte keine Nachwirkungen seiner Erkrankung, wegen der er am letzten Montag im Final in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz nach fünf Games aufgeben musste.

epa12324523 Emiliana Arango of Colombia in action against Iga Swiatek of Poland during the first round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushi ...
Bild: keystone

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste überliess dem Tschechen Vit Kopriva (ATP 89) in drei Sätzen magere vier Games. Noch eines weniger war es – allerdings in zwei Sätzen – bei der Wimbledonsiegerin Swiatek gegen Emiliana Arango (WTA 84) aus Kolumbien.

Alcaraz souverän gegen Aufschlagriesen

Bereits in der Nacht auf Dienstag hatte Carlos Alcaraz die potenziell tückische Startaufgabe gegen den 2,11 m grossen Hünen Reilly Opelka (ATP 67) sehr souverän gemeistert. Die Weltnummer 2 brachte gegen den Aufschlagriesen nicht einmal ein Tiebreak, sondern gewann 6:4, 7:5, 6:4. In nun neunzehn Grand-Slam-Turnieren seit Beginn seiner Karriere hat der 22-jährige Spanier noch nie in der 1. Runde verloren.

epa12322858 Carlos Alcaraz of Spain in action against Reilly Opelka of the USA during the first round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushin ...
Bild: keystone

Venus Williams enttäuscht nicht

Es hätte für Venus Williams in der Night Session am Montagabend im Arthur Ashe Stadium ein Desaster werden können. Doch die 45-jährige Ikone des Tennis lieferte in ihrem ersten Grand-Slam-Match seit zwei Jahren – und erst vierten in diesem Jahr – eine starke Leistung.

Die Siegerin des US Open von 2000 und 2001 (!) startete zwar nervös, lieferte der als Nummer 11 gesetzten Karolina Muchova, Halbfinalistin der letzten beiden Jahre, aber einen grossen Kampf. Erst im dritten Satz konnte sich die Tschechin so richtig absetzen und am Ende nach genau zwei Stunden 6:3, 2:6, 6:1 triumphieren.

Venus Williams s&#039;est inclin�e avec les honneurs au 1er tour de l&#039;US Open
Bild: fxp-fr-sda-rtp

Nach einigen Operationen, zuletzt im letzten Sommer an der Gebärmutter, und einer Immunerkrankung, zeigte sich die ältere der Williams-Schwestern absolut konkurrenzfähig. Es wird spannend zu sehen sein, ob sie ihr Comeback nun fortführt.

Bencic gegen Li

Mittlerweile kennt auch Belinda Bencic ihre erste Gegnerin in der 2. Runde. Sie trifft am Mittwoch erstmals in ihrer Karriere auf Ann Li (WTA 58). Tipps kann sie sich bei ihrer Teamkollegin Viktorija Golubic einholen. Diese verlor in Wimbledon gegen die schnell, aber unkonstant spielende Amerikanerin.

Switolina früh ausgeschieden

Bencic ist im Übrigen die bestklassierte verbliebene Mutter im Feld. Die als Nummer 12 gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina, ebenfalls Mutter einer Tochter, scheiterte in der 1. Runde überraschend und klar an der Ungarin Anna Bondar (WTA 97). (sda)

Interview
Belinda Bencic: «Ohne Bella und meinen Mann fühle ich mich verloren»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Leverkusen und Palace an Akanji interessiert +++ BVB verpflichtet Chukwuemeka definitiv
2
SVPler bei Krawallen in Lausanne angegriffen
3
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Trump will Magnete aus China und droht mit Zöllen
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Nächste Pleite für die Schweizer Nati – Avdullahu läuft künftig für den Kosovo auf
Der Schweizerische Fussballverband erleidet die nächste Niederlage. Leon Avdullahu entscheidet sich gegen die Nati und für den Kosovo.
Es ist erst wenige Tage her, dass der 18-jährige Verteidiger Eman Kospo in der Fussball-Schweiz einen Wirbel auslöste. Der Fiorentina-Profi und langjährige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler entschied sich dafür, nicht mehr für die Schweiz, sondern künftig für Bosnien-Herzegowina aufzulaufen. Als Begründung gab Kospo mangelnde Wertschätzung seitens des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) an.
Zur Story