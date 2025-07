Euro 2025 live: Island – Finnland in Ticker und TV

Liveticker

Noch vor der Schweiz: Island und Finnland eröffnen die EM 2025

Noch vor dem Auftakt der Schweizerinnen eröffnen Island und Finnland mit dem ersten Spiel der Gruppe A in Thun die EM-Endrunde. Hier gibt's das Spiel ab 18 Uhr im Liveticker und im Stream.

In einer Gruppe mit Norwegen als Favorit und der Schweiz mit Heimvorteil ist ein Sieg im Duell der beiden anderen Nordländerinnen fast schon Pflicht, um die Ambitionen auf die Viertelfinals aufrechtzuerhalten. Anpfiff ist am Mittwoch um 18.00 Uhr in der Arena Thun.

Aufgrund der jüngeren Vergangenheit sind die Isländerinnen leicht zu favorisieren. Sie sind zum fünften Mal in Folge an einer EM-Endrunde dabei, erreichten aber nur 2013 die Viertelfinals und gewannen von 13 Partien nur eine.

Finnlands grösster Erfolg liegt schon ein Weilchen zurück. 2005 erreichten die «Schneeeulen» die EM-Halbfinals. Im FIFA-Ranking liegen sie als Nummer 26 zwölf Positionen hinter Island, haben aber alle drei Länderspielduelle zu ihren Gunsten entschieden – zuletzt vor zwei Jahren in Reykjavik (2:1). Es darf also eine enge Partie erwartet werden. Hier siehst du diese ab 18 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)