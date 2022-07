Halep souverän im Halbfinal – dort wartet Rybakina

Im Halbfinal trifft sie auf Jelena Rybakina (WTA 23), die sich in drei Sätzen gegen die Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 44) durchsetzte. Für die gebürtige Russin, die erst seit 2018 für Kasachstan antritt, ist es der erste grosse Halbfinal. In der anderen Tableauhälfte trifft die Weltnummer 2 Ons Jabeur auf die überraschende Deutsche Tatjana Maria (WTA 103). (abu/sda)

Simona Halep bekräftigte ihre Rolle als Topfavoritin auf den Wimbledon-Titel bei den Frauen. Die 30-jährige Rumänin bleib mit 6:2, 6:4 auch im Viertelfinal gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 25) ohne Satzverlust. Die nur noch auf Platz 18 des WTA-Rankings klassierte Halep ist mit ihren Titeln 2018 in Paris und ein Jahr später in Wimbledon die einzige im Frauenfeld verbliebene Grand-Slam-Siegerin.

Halep will in Wimbledon ihren Sieg von 2019 wiederholen.

Die National League knüpft ihre Finanzhilfe für die Swiss League an fünf Ausländer in der Liga-Qualifikation. Was auf den ersten Blick wie ein arger Nachteil für die zweithöchste Liga aussieht, ist in Tat und Wahrheit ein sportlicher Lotto-Sechser für die Swiss League. Der Aufstieg wird so einfach sein wie seit Jahren nicht mehr.

Zuerst ein paar staubtrockene Erläuterungen zum Modus: Zwei Jahre lang ist der Abstieg wegen der Pandemie ausgesetzt worden. Deshalb hat es nur zwei Aufsteiger (Ajoie, Kloten), aber keinen Absteiger gegeben. Und so kommt es, dass die höchste Liga nun zum ersten Mal in der Geschichte (seit 1908) 14 Teams umfasst.