Alcaraz gewinnt 100. Grand-Slam-Match – Medvedev siegt nach 0:2 Sätzen

Die besten Bilder der Australian Open 2026

Die besten Bilder der Australian Open 2026

Ziemlich gemein für Corentin Moutet, dass er gleich gegen zwei Carlos Alcaraz antreten muss.
quelle: keystone / lukas coch
Alcaraz gewinnt 100. Grand-Slam-Match – Medvedev siegt nach 0:2-Satzrückstand

23.01.2026, 07:0823.01.2026, 07:08

Alcaraz wackelt nur kurz

Carlos Alcaraz of Spain reacts after defeating Corentin Moutet of France in their third round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Friday, Jan. 23, 2026. (AP Photo ...
Bild: keystone

Carlos Alcaraz ist souverän in die Achtelfinals eingezogen. Der Weltranglisten-Erste, der in Melbourne den Karriere-Grand-Slam komplettieren könnte, gewann seine Drittrundenpartie gegen den Franzosen Corentin Moutet (ATP 37) 6:2, 6:4, 6:1.

Damit blieb der Spanier auch bei seinem dritten Auftritt in der Rod Laver Arena ohne Satzverlust. In seinem 100. Match auf Grand-Slam-Ebene geriet der sechsfache Major-Sieger einzig im zweiten Durchgang kurz aus dem Tritt, als er nach einer komfortablen 3:0-Führung aus dem Nichts vier Games in Folge verlor.

Alcaraz' nächster Gegner heisst Tommy Paul. Die Weltnummer 20 aus den USA profitierte beim Stand von 6:1, 6:1 von einer verletzungsbedingten Aufgabe des Spaniers Alejandro Davidovich Fokina.

Medvedev mit eindrücklichem Comeback

Daniil Medvedev of Russia celebrates after defeating Fabian Marozsan of Hungary in their third round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Friday, Jan. 23, 2026. (A ...
Bild: keystone

Wesentlich mehr hatte Daniil Medvedev zu kämpfen. Die frühere Weltnummer 1 rang den Ungarn Fabian Marozsan mit 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0 und 6:3 nieder. Der Russe hat damit als erster Spieler am diesjährigen Australian Open einen 0:2-Satzrückstand gedreht.

Im Achtelfinal bekommt es der Sieger des US Open 2021, der in Melbourne schon dreimal im Final stand, mit Learner Tien (ATP 29) zu tun. Vor einem Jahr musste sich Medvedev dem 20-jährigen Amerikaner in der 2. Runde in fünf Sätzen geschlagen geben.

Sabalenka mit Mühe

epa12673094 Aryna Sabalenka of Russia celebrates match point during the women&#039;s third round match against Anastasia Potapova of Austria on day 6 of the 2026 Australian Open tennis tournament at M ...
Bild: keystone

Im Turnier der Frauen hat Topfavoritin Aryna Sabalenka mit viel Mühe die 3. Runde überstanden. Die Weltranglistenerste aus Belarus hatte gegen die gebürtige Russin Anastasia Potapova, die seit Anfang dieses Jahres für Österreich spielt, lange zu kämpfen, ehe nach über zwei Stunden der 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)-Erfolg feststand. Damit hält die Australian-Open-Siegerin von 2023 und 2024 auf Grand-Slam-Ebene nun bei 19 gewonnenen Tiebreak in Folge.

Im Achtelfinal trifft Sabalenka auf Victoria Mboko. Die 19-jährige Kanadierin bezwang die Dänin Clara Tauson in drei Sätzen. (ram/sda)

Marathon-Stan wie in alten Zeiten! Wawrinka gewinnt Fünf-Satz-Thriller
Die besten Bilder der Australian Open 2026
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Ziemlich gemein für Corentin Moutet, dass er gleich gegen zwei Carlos Alcaraz antreten muss.
quelle: keystone / lukas coch
