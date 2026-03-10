freundlich
So viele Zuschauer waren in der National League im Stadion

Die Berner Spieler jubeln mit ihren Fans ueber den Sieg im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem SC Bern und den ZSC Lions, am Freitag, 28. November 2025 in der PostFinance Ar ...
Der SC Bern weist weiterhin den höchsten Zuschauerschnitt der National League auf.Bild: keystone

Zwei Fans mehr pro Spiel – National League bricht schon wieder den Zuschauerrekord

10.03.2026, 11:3410.03.2026, 11:34

Die abgelaufene Qualifikation in der National League erfreut sich unveränderter Beliebtheit. Erneut verfolgen über 2,68 Millionen Fans die 364 Partien in den Stadien.

Durchschnittlich sahen sich 7367 Zuschauer die Partien vor Ort an. Dies entspricht einem minimalen Zuwachs von zwei Personen im Vergleich zur Vorsaison und sorgt somit ganz knapp für eine neue Rekordzahl in der höchsten Schweizer Liga.

EHC Kloten Stuermer Dario Meyer und seine Mitspieler feiern mit den Fans den Sieg nach dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft der National League zwischen den Teams EHC Kloten und Fribour ...
Bei Kloten kamen pro Partie fast 400 Fans weniger als noch in der letzten Saison.Bild: keystone

Den höchsten Zuschauerschnitt verzeichnete einmal mehr der SC Bern. Durchschnittlich 15'505 Fans verfolgten die 26 Heimspiele in der PostFinance-Arena. Die ambitionierten Berner, die sich über das Play-in noch einen Platz in den Playoff-Viertelfinals sichern wollen, verzeichneten mit einem Minus von 316 gleichzeitig aber auch den zweithöchsten Rückgang aller 14 Klubs. Nur Kloten schnitt in dieser Hinsicht mit einem Minus von 372 schlechter ab.

Die Hälfte der Liga durfte sich derweil über steigende Zuschauerzahlen freuen. Dazu zählen mit den ZSC Lions (+23), Lausanne (+287) und Fribourg-Gottéron (+150) auch jene Klubs, die hinter dem SCB die Plätze 2 bis 4 der Zuschauerstatistik belegen. Den grössten Zuwachs verzeichnete Lugano mit einem Plus von 393 Fans pro Spiel. Auch Qualifikationssieger Davos meldete mit einem Anstieg von 223 Zuschauern einen markanten Zuwachs. (riz/sda)

«Kiitos Harri!»: Pesonen nach seinem letzten Spiel für die Tigers emotional verabschiedet
