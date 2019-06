Sport

Auslosung in Wimbledon: Die ersten Gegner von Federer, Wawrinka und Bencic



Bild: KEYSTONE

Wer sind die ersten Gegner von Federer, Wawrinka und Bencic?

Die Auslosung beginnt um 11 Uhr.

Männer

Einmal mehr tritt Roger Federer in Wimbledon als Mitfavorit auf den Titel an. Nach seinem erfolgreichen Frühling und dem zehnten Triumph am Turnier in Halle scheint das Timing für ein weiteres Hurra des Schweizer Rekordsiegers im Südwesten Londons perfekt.

Acht Triumphe in Wimbledon, zehn in Halle, einen in Stuttgart und eine Matchbilanz von 181:26 Siege machen den bald 38-jährigen Baselbieter zum besten Rasen-Spieler der Geschichte.

Bild: KEYSTONE

Der dreifache Major-Sieger Stan Wawrinka bewies zwar in Roland Garros, dass er sich seiner Bestform weiter angenähert hat. Rasen war aber schon immer seine schwächste Unterlage. Von den letzten fünf Partien in Wimbledon verlor Wawrinka deren drei, für mehr als die Viertelfinals reichte es nie.

Frauen

Die Ausgangslage im Frauen-Turnier in Wimbledon präsentiert sich offen, eine klare Favoritin ist nicht auszumachen. Zum Kreis der gefährlichen Aussenseiterinnen gehört auch Belinda Bencic. Die Junioren-Siegerin in Wimbledon 2013 gewann auf dieser Unterlage 2015 in Eastbourne ihr erstes WTA-Turnier und erreichte in Wimbledon schon zweimal die Achtelfinals. Am Sonntag stand sie beim Rasenturnier auf Mallorca im Final, den sie trotz drei Matchbällen verlor. Trotzdem: Die Form ist da.

Bild: EPA/EFE

Bencic ist die Leaderin des Schweizer Quintetts, das Viktorija Golubic (WTA 83), die Wimbledon-Debütantin Jil Teichmann (WTA 91), Timea Bacsinszky (WTA 93) und Stefanie Vögele (WTA 100) komplettieren. Mit Ausnahme von Bencic wäre jeder Schweizer Einzelsieg bereits ein Erfolg. (ram/sda)

