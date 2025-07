Belinda Bencic verliert klar und deutlich gegen Iga Swiatek. Bild: keystone

Bencic gewinnt im Halbfinal nur zwei Games: Swiatek lässt der Schweizerin keine Chance

Belinda Bencic muss weiter auf ihren erstmaligen Finaleinzug an einem Grand-Slam-Turnier warten. Die Schweizerin verliert den Wimbledon-Halbfinal gegen Iga Swiatek 2:6, 0:6.

Mehr «Sport»

Bencic ohne Chance gegen Swiatek

Bencic konnte sich an diesem Freitagabend in London wenig vorwerfen: Ihre Gegnerin, die ehemalige Weltnummer 1 aus Polen, spielte nahe an der Perfektion. Am Ende standen bei Swiatek 26 Winner den nur 13 unerzwungenen Fehlern gegenüber (Bencic: 11/8). Die einzigen beiden Breakchancen, die Bencic hatte, wurden eindrücklich abgewehrt. Nach gut 70 Minuten stand das klare Verdikt fest.

Iga Swiatek dominierte das Halbfinal gegen Bencic. Bild: sofascore.com

«Ich habe meine Bewegungsabläufe verbessert und schlage sehr gut auf», sagte Swiatek auf die Frage, wie sie es geschafft habe, auch auf Rasen so stark zu werden. Trotzdem habe sie vor dem Turnier nicht damit gerechnet, in den Final vorzustossen. «Ich bin stolz, dass ich mich selbst immer noch überraschen kann.»

Für die 28-jährige Bencic war es im fünften Aufeinandertreffen mit der vier Jahre jüngeren Swiatek die vierte Niederlage. Bereits das letzte Duell hatten die beiden in Wimbledon bestritten: 2023 unterlag Bencic im Achtelfinal, nachdem sie zwei Matchbälle vergeben hatte. Die angestrebte Revanche gelang nicht. Die Ostschweizerin, die vor 15 Monaten erstmals Mutter wurde, darf trotz des klaren Ausscheidens im Halbfinal stolz auf ihre Leistung sein.

Der zweite Halbfinal-Vorstoss an einem Grand-Slam-Turnier nach 2019 (US Open) überraschte, hatte sich Bencic doch erst kurz vor dem Wettkampf von einer Verletzung erholt. Davon war beim Rasen-Klassiker in London aber nichts zu sehen. Im Achtelfinal schlug sie Jekaterina Alexandrowa, gegen die Bencic beim Comeback zwei Wochen zuvor noch klar verloren hatte, und doppelte danach im Viertelfinal gegen die Weltnummer 7 Mirra Andrejewa nach. In der Weltrangliste wird sie damit 15 Plätze gut machen und wieder in den Top 20 klassiert sein.

Den ersten Satz konnte Swiatek gleich nutzen. Video: SRF

Swiatek zieht derweil erstmals in ihrer Karriere in den Final von Wimbledon. Ihr winkt der sechste Grand-Slam-Titel nach ihren vier Siegen am French Open (2020, 2022, 2023, 2024) und dem einen am US Open (2022).

Anisimova gelingt gegen Sabalenka die Überraschung

Amanda Anisimova erreicht erstmals in ihrer Karriere den Final eines Grand-Slam-Turniers. Die 23-jährige Amerikanerin besiegt die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka 6:4, 4:6, 6:4.

Dass sie die Belarussin besiegen kann, wusste Anisimova (WTA 12) genau. Von den zuvor acht Duellen zwischen den beiden hatte sie deren fünf gewonnen. Allerdings hatte sich zuletzt eine Trendwende abgezeichnet: Denn drei der letzten vier Duelle, darunter der Achtelfinal am French Open in diesem Jahr, waren an Sabalenka gegangen. Nun aber holte Anisimova ihren bereits sechsten Sieg gegen die vier Jahre ältere Kontrahentin.

Amanda Anisimova steht erstmals in einem Grand-Slam-Final. Bild: keystone

Dabei lieferten sich die beiden einen Schlagabtausch sondergleichen, wobei Anisimova auch einige Rückschläge verkraften musste. So hatte sie beim Stand von 5:3 und eigenem Aufschlag bereits einen Matchball, den sich nicht verwerten konnte und darauf das Break kassierte. Bei Aufschlag Sabalenka funktionierte es dann aber doch noch: Beim vierten Matchball jubelte Anisimova und verhinderte damit, dass Sabalenka auch im dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres den Final erreichte.

Mit dem vierten Matchball entschied Anisimova das Spiel. Video: SRF

Stattdessen darf sich Anisimova, deren Eltern vor ihrer Geburt aus Russland in die USA ausgewandert waren, über die Chance freuen, erstmals auf höchster Stufe zu triumphieren. Seit ihrem sensationellen Vorstoss in den Halbfinal der French Open (2019) war die Viertelfinal-Qualifikation in Wimbledon (2022) das höchste der Gefühle. In diesem Jahr hatte Anisimova allerdings bereits mit dem Sieg am WTA-1000-Turnier in Doha, ihr dritter Titel auf WTA-Stufe, aufhorchen lassen. Im Final trifft Anisimova auf die Polin Iga Swiatek (WTA 4). (riz/sda)