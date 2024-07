Alcaraz trotz Fehlstart im Wimbledon-Halbfinal + Medwedew bezwingt Sinner + Lulu Sun out

Dank des Exploits auf dem Londoner Rasen wird Sun im WTA-Ranking einen grossen Sprung nach vorne machen und sich in die Top 60 verbessern. Zudem bringt ihr der Viertelfinal-Vorstoss ein Preisgeld von 375'000 Pfund (430'000 Franken) ein. Die einstige Top-20-Spielerin Vekic kehrt unabhängig des weiteren Turnierverlaufs in die Top 30 zurück.

Nach drei Siegen in der Qualifikation und vier im Haupttableau ging Sun gegen Stan Wawrinkas frühere Freundin nach gewonnenem Startsatz etwas die Kraft aus. Zwar schaffte sie im zweiten Satz beim Stand von 3:5 noch einmal das Rebreak, danach gewann sie aber nur noch ein Game (zum 1:5 im dritten Satz). «Sie spielte unglaublich gut und pushte mich ans Limit», anerkannte die 28-jährige Vekic nach ihrem erstmaligen Einzug in einen Grand-Slam-Halbfinal.

Der Höhenflug von Lulu Sun (WTA 123) in Wimbledon wird nach sieben Siegen gestoppt. Die 23-jährige neuseeländische Qualifikantin, die im Waadtland aufgewachsen ist und bis im Vorjahr für die Schweiz spielte, unterlag im Viertelfinal der ungesetzten Kroatin Donna Vekic (WTA 37) in etwas mehr als zwei Stunden 7:5, 4:6, 1:6.

Damit vereitelte Medwedew die Neuauflage des French-Open-Halbfinals zwischen Sinner und dem Weltranglisten-Dritten Carlos Alcaraz. Der spanische Roland-Garros-Sieger Alcaraz verlor gegen den formstarken Amerikaner Tommy Paul (ATP 13) zwar den ersten Satz, setzte sich in der Folge aber sicher in vier Sätzen durch. Die Viertelfinals der unteren Tableauhälfte zwischen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz sowie Alex de Minaur und Novak Djokovic finden am Mittwoch statt.

Lamine Yamal ist noch nicht einmal 17 Jahre alt und spielt bei der EM ein Spiel nach dem anderen. Eine Gefahr für einen Spieler, der in dieser Saison bereits 50 Spiele im Verein absolviert hat.

Der seit Beginn der EM allgegenwärtige Barça- und Spanien-Profi Lamine Yamal lässt uns ein Schicksal wie Bojan Krkic befürchten, ein Wunderkind, das mit 17 Jahren und 52 Tagen (im Jahr 2007) zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des FC Barcelona wurde. Was folgte, war weit weniger glorreich, mit einem Mangel an Konstanz und einer Liste voller körperlichen Problemen. Die «Bojan-Manie» hatte sich in eine «Bojan-Verschwendung» verwandelt.