Daniil Medwedew leistet sich auch in New York einen seiner immer häufigeren Ausraster. Der 29-jährige Russe zerstörte am US Open nach der Fünfsatz-Niederlage gegen den Franzosen Benjamin Bonzi sein Racket und setzte damit einen Schlussstrich unter eine zwischenzeitlich absurde Vorstellung.
Als Medwedew im dritten Satz einem ersten Matchball gegenüberstand, sorgte er für einen Zuschauer-Aufstand, der beinahe die Wende im Match initiiert hätte.
Nachdem Bonzi den ersten Service beim Matchball verschlagen hatte, lief ein Fotograf auf den Platz. Stuhlschiedsrichter Greg Allensworth entschied auf Wiederholung des ersten Aufschlags – sehr zum Ärger von Medwedew.
«Leute, er will gehen, er wird pro Spiel bezahlt, nicht pro Stunde», schimpfte der US-Open-Sieger von 2021 über den Referee in Richtung Publikum. Die Zuschauer im zweitgrössten Louis-Armstrong-Stadium buhten und machten so viel Lärm, dass der Match über fünf Minuten lang unterbrochen blieb.
Bonzi verlor daraufhin den Faden, seinen Aufschlag sowie den dritten und vierten Satz, fing sich aber wieder und sicherte sich den Vorstoss in die 2. Runde mit 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
Für den nach der Niederlage in Tränen aufgelösten Medwedew war es die dritte Erstrunden-Niederlage bei einem Grand-Slam-Turnier in Folge und die zweite gegen den Weltranglisten-51. Bonzi, der ihn schon in Wimbledon geschlagen hatte. (ram/sda)