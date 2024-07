Golubic bleibt in der 1. Runde von Wimbledon chancenlos

Golubic war erstaunlich chancenlos im Duell zweier Spielerinnen, die ihren grössten Erfolg im Rasenmekka gefeiert haben. Die Schweizerin erreichte hier 2021 die Viertelfinals, Niemeier ein Jahr später. Am Mittwoch passte bei der 31-jährigen Zürcherin aber gar nichts zusammen. Einziger Vorteil für Golubic: Sie erhält nun mehr Zeit, um sich wieder auf Sand umzustellen und die Olympischen Spiele in Paris vorzubereiten.

Viktorija Golubic bleibt in der 1. Runde von Wimbledon völlig chancenlos. Sie unterliegt der schlechter klassierten Deutschen Jule Niemeier in nur 63 Minuten 2:6, 1:6.

Absage an die Bayern, Haltung gegen rechts: Wie Ralf Rangnick ganz Österreich begeistert

Märchen für Österreich? Gegen die Türkei lockt der erste EM-Viertelfinal der Geschichte. Auch dank Trainer Ralf Rangnick

Die Bühne ist so etwas wie sein Wohnzimmer. Sieben Jahre lang hat Ralf Rangnick den Fussball in Leipzig geprägt. Jetzt kehrt er als Nationaltrainer von Österreich zurück. Für den Achtelfinal gegen die Türkei. Für die Fortsetzung des österreichischen Märchens an dieser EM. «Die Emotionen, die wir an diesem Turnier erleben durften, machen fast schon süchtig», sagt Rangnick am Montagabend, «darum hoffe ich, wir erleben noch viel mehr davon.»