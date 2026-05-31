Belinda Bencic verliert am French Open im Achtelfinal Bild: keystone

Bencic scheitert an Switolina +++ Favoritin Swiatek schon draussen

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Switolina zu stark für Bencic

Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal des French Open an der Weltnummer 7 Jelina Switolina. Die formstarke Ukrainerin setzt sich 4:6, 6:4, 6:0 durch.

Die vier Positionen hinter Switolina klassierte Belinda Bencic hatte sich im achten Anlauf erstmals für die Runde der letzten 16 in Paris qualifiziert. Dort war die Ukrainerin, die zuletzt das Turnier in Rom gewann und seit zehn Spielen ungeschlagen ist, im Duell zweier junger Mütter zu stark.

Bencic hatte stark begonnen und war gleich auf 5:2 davongezogen. Dann fand Switolina besser ins Spiel. Nachdem sie auf 4:5 verkürzt hatte, wehrte die 29-jährige Ostschweizerin aber zwei Breakchancen ab und sicherte sich den ersten Satz. Danach rannte Bencic aber konstant einem Rückstand hinterher.

Im zweiten Durchgang gelang ihr zum 4:5 ein Rebreak, doch gab sie gleich wieder ihren Aufschlag zum Satzausgleich ab. Im Entscheidungssatz verpasste Bencic im ersten Game zwei Chancen auf ein frühes Break. In der Folge war die zwei Jahre ältere Ukrainerin nicht mehr zu stoppen. Nach 2:05 Stunden gewann Switolina den dritten Satz 6:0.

Bencic darf mit ihrem French Open dennoch zufrieden sein. Sie erreichte auf dem Sand von Paris erstmals die zweite Woche und scheiterte schliesslich an der momentan vielleicht formstärksten Spielerin. Switolina, die Ehefrau des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Gaël Monfils, ist durchaus eine ernsthafte Anwärterin auf den Turniersieg, zumal mit Iga Swiatek die vierfache Roland-Garros-Championne ausschied. Im Viertelfinal kommt es deshalb zu einem rein ukrainischen Duell zwischen Switolina und Marta Kostjuk.

Swiatek scheitert überraschend

Iga Swiatek, die Nummer 3 der Welt, scheidet am French Open in den Achtelfinals aus. Gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 15) verliert die Polin in etwas über anderthalb Stunden 5:7, 1:6.

Es ist das erste Mal seit 2019, dass Swiatek in Roland Garros bereits im Achtelfinal scheitert. Seither gewann sie das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres viermal und erreichte einmal die Viertel- beziehungsweise Halbfinals.

Iga Swiatek verabschiedet sich aus Paris. Bild: keystone

Kostyuk, die in der dritten Runde am vergangenen Freitag Viktorija Golubic besiegte, zieht hingegen erstmals in ihrer Karriere in die Viertelfinals in Paris ein. Zudem ist die 23-Jährige auf Sand seit 15 Spielen ungeschlagen.

In der Runde der besten Acht trifft Kostyuk entweder auf Belinda Bencic oder auf ihre Landsfrau Jelina Switolina. (dab/sda)