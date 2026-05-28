Legte wieder einen filmreifen Auftritt beim Einlauf hin: Naomi Osaka. Bild: keystone

Schleppe und Sieg: Osaka sorgt weiter für Schlagzeilen

Bei Naomi Osaka ist die Frage, was sie vor und während des Matches trägt, genauso interessant wie die nach ihrer Leistung. Sie geniesst das Rätselraten der Fans.

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Optisch wieder ein Hingucker, sportlich erneut top: Japans Tennisstar Naomi Osaka sorgt bei den French Open weiter für Schlagzeilen. Die frühere Weltranglistenerste gewann gegen die Kroatin Donna Vekic mit 7:6 (7:1), 6:4 und steht erstmals seit sieben Jahren wieder in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers in Paris.

«Ehrlich gesagt bedeutet mir das viel», sagte Osaka und ergänzte an die Zuschauer gerichtet: «Es ist wie ein weiterer Meilenstein, ich hoffe nur, dass ich weitere Matches vor Euch spielen kann.»

«Ich geniesse es, dass ihr Leute es geniesst»

Dann kommen die Besucher von Roland Garros auch weiter in den Genuss von den Mode-Auftritten der für ihre extravaganten Outfits bekannten Osaka. Beim Einlaufen vor ihrem Zweitrundenmatch hatte die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin eine weisse Schleppe getragen, ehe sie im gold-glitzernden Matchoutfit spielte.

«Ich denke, es macht Spass», sagte Osaka. Es habe sich schon eine Art Community gebildet, die sich über ihre Outfits den Kopf zerbreche. Sie wolle, dass die Leute weiter darüber rätseln. «Ich geniesse es, dass ihr Leute es geniesst.»

Naomi Osaka sorgt auch mit ihren Matchoutfits für Schlagzeilen. Bild: keystone

Siegemund hat eigene Meinung zu Osakas «Modenschau»

Schon beim Auftaktmatch gegen die deutsche Spielerin Laura Siegemund hatte Osaka aus ihrer Outfit-Wahl eine kleine Show gemacht. «Also ich komme daher, um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen. Wenn andere eine Modenschau machen, dann sollen sie das machen, das ist okay für mich», hatte Siegemund bei Eurosport gesagt.

Es werde bei den Grand-Slam-Turnieren mittlerweile auf jede Sekunde geachtet, «und sie kann sich noch anderthalb Minuten umziehen, da habe ich dann ein Problem damit», kritisierte die 38-Jährige.

Das sei ein Beispiel, bei dem «einmal mehr grössere Namen auch anders behandelt werden», meinte Siegmund: «Das ist das Einzige, was mich da interessiert. Ob jemand da mit der Schleppe kommt oder nicht, das ist mir relativ wurscht.» (car/t-online)