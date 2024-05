Lässt seine Kopfverletzung untersuchen: Novak Djokovic. Bild: keystone

Djokovic leidet nach kuriosem Flaschen-Unfall und scheidet früh aus

Novak Djokovic (ATP 1) erlitt zwei Wochen vor Beginn des French Open einen herben Rückschlag. Der Serbe scheiterte beim Masters-1000-Turnier in Rom bereits in der 3. Runde am Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 32) 2:6, 3:6.

Der topgesetzte Novak Djokovic präsentierte sich vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres weit von seiner Topform entfernt. Dem 36-Jährigen unterliefen reihenweise leichte Fehler.

Bezeichnenderweise beendete Djokovic den Match nach nur 67 Minuten mit einem Doppelfehler bei eigenem Aufschlag:

Sein zehn Jahre jüngerer Gegner nutzte die Möglichkeit und spielte taktisch clever. Tabilo avancierte zum ersten Chilenen seit 2007, der einen Weltranglistenersten bezwingen konnte. Damals hatte Fernando Gonzalez den Schweizer Roger Federer bei den ATP-Finals geschlagen. «Das ist verrückt, ich kann es nicht glauben», sagte Tabilo, der im Achtelfinal auf den Russen Karen Chatschanow trifft.

Fataler Zwischenfall mit Flasche

Auch abseits des Platzes war der Ausflug in die ewige Stadt für Djokovic in diesem Jahr ein Reinfall. Nach dem Sieg am Freitag gegen den Franzosen Corentin Moutet war er beim Schreiben von Autogrammen von einer Flasche getroffen worden und zu Boden gegangen:

Die Organisatoren des Sandplatzturniers in der italienischen Hauptstadt hatten danach mitgeteilt, dass Djokovic mit entsprechenden Medikamenten behandelt worden sei. In einer Mitteilung hiess es, dass die Trinkflasche wohl versehentlich auf den sechsmaligen Sieger des Turniers gefallen und nicht mit Absicht auf ihn geworfen worden sei.

Tags darauf reagierte der «Djoker» mit Humor auf den kuriosen Zwischenfall. Er erschien mit einem Velohelm über der Dächlikappe zum Training:

Ob dieser Zwischenfall ein Grund für das Ausscheiden sei, wurde Djokovic gefragt. «Ich weiss es nicht, um ehrlich zu sein», sagte der Serbe. «Im Training war es kein Problem, aber ich ging da auch nicht an die Grenzen. Heute, unter hoher Belastung, war es ziemlich schlimm. Nicht im Sinne von Schmerzen, aber ich hatte Probleme mit dem Gleichgewicht. Ich war ein ganz anderer Spieler als noch vorgestern.» Er werde sich untersuchen lassen, um zu sehen, was los sei, kündigte Djokovic an. (ram/sda/dpa)