Djokovic wird nach seinem Sieg in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen. Bild: www.imago-images.de

Djokovic wird am Turnier in Rom von Flasche niedergestreckt

Beim Turnier in Rom konnte sich Novak Djokovic über einen Sieg freuen. Doch das Autogrammeschreiben im Anschluss endete äußerst schmerzhaft.

Tennis-Superstar Novak Djokovic ist nach seinem Sieg bei dem Masters-1000-Turnier in Rom gegen den Franzosen Corentin Moutet von einer Trinkflasche am Kopf getroffen worden. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie der 36 Jahre alte Serbe am Freitagabend auf dem Weg aus dem Stadion für Fans Autogramme schrieb und dabei eine Flasche auf seinen Kopf fiel. Der Weltranglistenerste ging daraufhin zu Boden und fasste sich an den Hinterkopf. Betreuer begleiteten ihn kurze Zeit später in die Katakomben.

Zuvor hatte Djokovic die Partie gegen Moutet im römischen Foro Italico mühelos 6:3, 6:1 gewonnen. Damit zog der 24-malige Grand-Slam-Champion in die dritte Runde ein, wo er nun auf Alejandro Tabilo aus Chile trifft, den Bezwinger des Karlsruhers Yannick Hanfmann.

Die Organisatoren des Tennis-Turniers in der italienischen Hauptstadt teilten am Abend mit, dass Djokovic mit entsprechenden Medikamenten behandelt und das Foro Italico bereits verlassen habe, um in sein Hotel zurückzukehren. Sein Zustand sei nicht besorgniserregend. In einer Mitteilung hieß es, dass die Trinkflasche wohl versehentlich auf den sechsmaligen Sieger des Turniers gefallen und nicht mit Absicht auf ihn geworfen worden sei.

(t-online)