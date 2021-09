Sport

Sensationeller Medwedew schlägt Djokovic im US-Open-Final in drei Sätzen



Bild: keystone

Sensationeller Medwedew schlägt Djokovic im US-Open-Final in drei Sätzen

Novak Djokovic verpasst am US Open in New York den Grand Slam. Der 34-jährige Serbe verliert im Final überraschend gegen Daniil Medwedew 4:6, 4:6, 4:6, womit der 25-jährige Russe seinen ersten Grand-Slam-Titel holt.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Mit seinem ersten Sieg im dritten Grand-Slam-Final nach dem US Open 2019 und dem Australian Open 2021 verhinderte Medwedew den Grand Slam von Djokovic, der am Australian Open, am French Open und in Wimbledon triumphiert hatte.

Damit sind Don Budge (1938) und Rod Laver (1962 und 1969) weiterhin die beiden einzigen Spieler, die alle vier Major-Turniere im selben Kalenderjahr gewonnen haben. Der Weltranglisten-Erste Djokovic bleibt bei 20 Grand-Slam-Titeln und damit gleichauf mit Roger Federer und Rafael Nadal, die auch je 20 Major-Turniere gewonnen haben.

Das Spiel zum Nachlesen:

