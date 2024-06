Jasmine Paolini steht am French Open im Halbfinal. Bild: keystone

Paolini überrascht am French Open weiter

Paolini überrascht Rybakina

Die märchenhafte Saison der 28-jährigen Jasmine Paolini geht am French Open in Paris weiter. Der Italienerin gelingt mit dem 6:2, 4:6, 6:4 über Jelena Rybakina die erste Sensation des Frauenturniers.

Bis vor einem Jahr bewegte sich Jasmine Paolini (WTA 15) in der Weltrangliste um Platz 50 herum. An Grand-Slam-Turnieren überstand sie in ihren ersten zehn Profijahren nie zwei Runden. Mit dem Erfolg über Jelena Rybakina, die Nummer 4 der Welt, qualifizierte sie sich in Roland-Garros erstmals für die Halbfinals eines Grand-Slam-Turniers.

Vor Beginn des French Open stiess Paolini in der Weltrangliste schon bis auf Platz 15 vor – primär, weil sie im Februar das Masters-1000-Turnier in Dubai gewann. Mit dem Abschneiden in Paris sicherte sie sich vor den Halbfinals vom Donnerstag bereits den erstmaligen Vorstoss unter die Top 10.

Gegen Rybakina kam Paolini zum dritten Mal weiter. Aber erstmals besiegte sie (nach zwei Forfait-Siegen) die 24-jährige Kasachin. Paolini nützte nach zwei Stunden und vier Minuten ihren ersten Matchball. Sie hätte sogar zügiger gewinnen können: Nach dem souveränen 6:2 im ersten Satz führte sie sowohl im zweiten wie im dritten Satz jeweils zweimal mit Breakvorsprung.

Rybakina kämpfte sich aber immer wieder zurück, ehe sie beim Stand von 4:4 im Entscheidungssatz mit einem miserablen Aufschlagspiel der Gegnerin doch wieder die Tür zum Sieg öffnete.

Paolinis Sieg kam völlig unerwartet. Die Toskanerin hatte sie mit riesigen spielerischen Problemen gegen Gegnerinnen von ausserhalb der Top 60 der Weltrangliste durch die ersten vier Runden geschlichen. Derweil gab Rybakina in den ersten anderthalb Turnierwochen keinen Satz ab. Keine Gegnerin nahm Rybakina auf dem Weg in den Viertelfinal mehr als sieben Games ab. (sda)