Jannik Sinner zieht in den Halbfinal der French Open ein. Bild: www.imago-images.de

Im French-Open-Halbfinal trifft Alcaraz auf Sinner – auch Gauff und Swiatek weiter

Mehr «Sport»

Sinner erstmals im Halbfinal und neue Nummer 1

Jannik Sinner feierte seinen Aufstieg zur neuen Nummer 1 im Welttennis mit einem standesgemässen Sieg im Viertelfinal des French Open. Der 22-jährige Südtiroler, der ab Montag als erster Italiener das ATP-Ranking anführen wird, setzte sich sehr souverän 6:2, 6:4, 7:6 (7:3) gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 10) durch.

Für Sinner ist es der erste Halbfinal in Roland Garros überhaupt. Er hatte wegen einer Hüftverletzung auf das Heimturnier in Rom verzichten müssen und lange sogar um seinen Start beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres bangen müssen. Nun aber fand der Australian-Open-Champion rechtzeitig wieder seine Topform. Im Halbfinal wird er am Freitag von Carlos Alcaraz (ATP 3) oder Stefanos Tsitsipas (ATP 9) gefordert.

Alcaraz gegen Tsitsipas souverän

Im Halbfinal wird Sinner am Freitag von Carlos Alcaraz (ATP 3) gefordert. Der ehemalige Weltranglistenerste aus Spanien überwand im Viertelfinal die Hürde Stefanos Tsitsipas (ATP 9) sicher in drei Sätzen. In den wichtigen Momenten des Spiels war Alcaraz viel präsenter als der Grieche.

Gauff korrigiert Fehlstart

Coco Gauff gewann ihren Viertelfinal gegen die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 9) in drei Sätzen. Die Weltnummer 3 aus den USA musste den ersten Umgang abgeben, drehte anschliessend jedoch auf und siegte 4:6, 6:2, 6:3.

Für die 20-Jährige ist es die dritte Halbfinal-Qualifikation an einem Grand-Slam-Turnier in Folge. Am Australian Open scheiterte sie in der Runde der besten vier, das US Open gewann sie. Der Weg in ihren zweiten Final in Roland Garros nach 2022 führt über die Weltnummer 1 Swiatek.

Swiatek gnadenlos

Die Polin Swiatek bekundete gegen Marketa Vondrousova (WTA 6) keine Mühe und gewann nach nur 64 Minuten 6:0, 6:2. Die 23-Jährige strebt ihren bereits vierten Titel am French Open an. Sie siegte in den letzten beiden Jahren sowie 2020.

Im direkten Duell hat Swiatek mit 10:1 Siegen klar die Nase vorn. Die einzige Niederlage gegen Gauff musste sie letztes Jahr in Cincinnati hinnehmen. (abu/sda/dpa)