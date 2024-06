Novak Djokovic muss am French Open aufgrund einer Verletzung passen. Bild: www.imago-images.de

Djokovic gibt am French Open forfait, Jannik Sinner neue Nummer 1

Simon Häring / ch media

Zwei Mal stand Novak Djokovic fast fünf Stunden auf dem Platz. Nun ist klar: der Titelverteidiger zieht sich wegen einer Verletzung am rechten Knie von den French Open zurück.

Er hat in diesem Jahr noch keinen Final erreicht. Nur einmal in den letzten 18 Jahren hat Novak Djokovic vor den French Open nicht mindestens ein Turnier gewonnen, 2018 war das. Dennoch sagte der Titelverteidiger im Vorfeld des Grand-Slam-Turniers: «Für viele mag das arrogant klingen. Aber alles andere als der Turniersieg wäre nicht befriedigend für mich.»

Nun muss sich der Serbe vor dem Viertelfinal gegen den Norweger Caspar Ruud (25, ATP 7) vom Turnier zurückziehen. Eine Verletzung am rechten Knie macht den Verzicht nötig. Damit ist auch klar: Am Montag löst der Italiener Jannik Sinner (21) Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ab.

(aargauerzeitung)