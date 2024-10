Rafael Nadal nach dem Ausscheiden an den Olympischen Spielen. Bild: keystone-sda

«Es ist eine schwierige Entscheidung» – Rafael Nadal tritt per Ende Saison zurück

Das Tennis verliert ein weiteres langjähriges Aushängeschild. Rafael Nadal wird seine von grossartigen Erfolgen ebenso wie von schwierigen Verletzungen geprägte Karriere beenden. Das kündigte der 38-Jährige am Donnerstagmittag an.

Rafael Nadal tritt Ende Saison zurück. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger hat seinen letzten Auftritt im November an den Davis-Cup-Finals in Malaga. Das teilte der Spanier in einem emotionalen Video auf Instagram mit.

«Alles im Leben hat einen Anfang und ein Ende.»

«Die Realität ist, dass die letzten zwei Jahre schwierig waren und ich nicht in der Lage war, ohne Einschränkungen zu spielen», sagte Nadal. «Es ist eine schwierige Entscheidung, die mich Zeit gekostet hat, aber in diesem Leben hat alles einen Anfang und ein Ende. Ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt, um eine lange und viel erfolgreichere Karriere zu beenden, als ich es mir je hätte vorstellen können.»

Vielleicht das beste Tennisspiel der Geschichte: Nadal schlägt Federer 2008 im Wimbledon-Final nach fünf epischen Sätzen. Video: SRF

Sandplatzkönig und vier Jahre lang die Nummer 1 der Welt

Nadal prägte gemeinsam mit Roger Federer und Novak Djokovic während beinahe zwei Jahrzehnten eine Ära. Mit 22 Grand-Slam-Titeln ist der «Stier aus Manacor» hinter dem Serben Djokovic (24) der zweiterfolgreichste Spieler der Geschichte, Federer holte 20 Titel. «Ich habe so viele Stunden mit ihnen verbracht und Momente erlebt, an die ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde», sagte Nadal.

Bald ist Djokovic (links) der letzte des Trios mit Federer (Mitte) und Nadal, der noch spielt. Bild: keystone

Federer kommentierte Nadals Instagram-Post so: «Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Leistungen in dem Spiel, das wir lieben. Es war mir eine grosse Ehre!»

Insgesamt gewann Nadal 92 Turniere, während 209 Wochen war er die Nummer 1 der Welt. In die Geschichte geht er als womöglich bester Sandplatz-Spieler überhaupt ein. Er gewann nicht weniger als 14 Mal die French Open in Paris, die auf dieser Unterlage ausgetragen werden. Gleich bei seiner ersten Teilnahme in Roland Garros räumte der 19-Jährige, der ärmellos antrat und laut stöhnte, gross ab:

Jeden wichtigen Titel gewonnen

Nadal gewann alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens zwei Mal, wurde Olympiasieger im Einzel (2008) und im Doppel (2016), und er führte Spanien fünf Mal zum Triumph im Davis Cup.

Nadal im Wandel der Zeit: Seine 14 Triumphe in Paris zwischen 2005 und 2022. Bild: keystone

In der ewigen Bilanz mit Federer hat Nadal die Nase vorn. Er entschied 24 Duelle und verlor 16. Auch Finals zwischen den beiden gewann er mehr, 14:10 lautet die Bilanz in dieser Statistik.

Legendäre Tennis-Bromance: Federer und Nadal beim Abschied des Schweizers. Bild: www.imago-images.de

Die vielen Ticks des Rafa Nadal

«King Roger» war 2022 zurückgetreten. Die Bilder, wie er und Nadal dabei gemeinsam weinten, gingen um die Welt. Nachdem im Sommer mit dem Schotten Andy Murray die Nummer 4 der langjährigen «Big Four» seine Karriere beendete, wird schon bald nur noch der 37-jährige Djokovic wettkampfmässig das Racket schwingen.

Ohne Zweifel wird Rafa Nadal vielen Tennisfans fehlen. Und sei es auch nur, weil man sich nie mehr darüber amüsieren kann, wie pedantisch genau er stets seine Wasserflaschen aufstellte oder wie er an der Hose, Nase oder Ohren zupfte.

Rafael Nadal und seine Rituale. Video: YouTube/Tennis Focus

Ein Kreis schliesst sich

Dass er die Karriere nun bei einem Davis-Cup-Final beende, mache den Abschied für ihn besonders, sagte Nadal in seiner Botschaft. «Für mich schliesst sich damit ein Kreis, denn eine meiner ersten grossen Freuden als Profi war der Final 2004 in Sevilla.» Damals sorgte der 18-jährige Nadal für Aufsehen mit seinem Sieg über den Amerikaner Andy Roddick, damals die Weltnummer 2.

Im mittlerweile modifizierten Format wird Spanien am 19. November im Viertelfinal auf die Niederlande treffen. Geplant ist, dass Rafael Nadal das Duell dann gegen Botic van de Zandschulp eröffnen wird.