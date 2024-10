Paula Badosa sieht sich mit starker Kritik konfrontiert. Bild: keystone

Tennis-Star macht sich über Asiaten lustig und zieht sich von Turnier in China zurück

Paula Badosa, die Weltnummer 15, sorgt im Vorfeld des WTA-Turniers in Wuhan für einen rassistischen Skandal. Kurze Zeit später zieht sie sich aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden vom Turnier zurück.

Der Besuch eines chinesischen Restaurant brachte Paula Badosa in Teufels Küche. Auslöser war ein Post ihres Trainers Pol Toledo Bagué. Auf Instagram hatte der Coach vom Turnier in Shanghai ein Bild gepostet, auf dem die Spanierin ein asiatisches Gesicht imitierte.

Mit ihren Falten gespielt und niemanden imitiert

Mittlerweile wurde der Post wieder gelöscht und Badosa entschuldigte sich umgehend auf Social Media. Es tue ihr sehr leid und sie übernehme die volle Verantwortung für ihren Fehler. Es sei ihr nicht bewusst gewesen, dass dies beleidigend sein könnte. Sie habe nur mit ihren Falten und ihrem Gesicht spielen wollen. Badosa gab sich als bekennenden Asien-Fan aus: «Ich liebe Asien und ich habe viele asiatische Freunde.»

Teilnahme in Wuhan abgesagt

Nun steht diese Woche das nächste Turnier in China an – ohne Badosa. Die Freundin von Stefanos Tsitsipas sagte ihre Teilnahme in Wuhan ab, sie begründete dies mit einer Magen-Darm-Erkrankung. Die ehemalige Weltnummer 2 wurde am WTA-1000-Turnier durch die Italienerin Lucia Bronzetti ersetzt. (riz)