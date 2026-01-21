Nebel-6°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Alcaraz nur einen Satz mit Mühe – Sabalenka erneut dominant

Die besten Bilder der Australian Open 2026

1 / 30
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Jede Faser des Körpers von Carlos Alcaraz wirkt maximal austrainiert.
quelle: keystone / james ross
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Alcaraz nur einen Satz mit Mühe – Sabalenka erneut dominant

Die topgesetzten Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka erreichen am Australian Open in Melbourne die 3. Runde. Das sind die Fakten des vierten Turniertages.
21.01.2026, 08:0121.01.2026, 08:01

Alcaraz kommt nur mühsam in die Gänge

epa12666496 Carlos Alcaraz of Spain celebrates match point during the Men&#039;s 2nd round match against Yannick Hanfmann of Germany on day 4 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne ...
Hanfmann benötigt Hilfe, Alcaraz lBild: keystone

Einen Satz lang wurde Carlos Alcaraz vom Deutschen Yannick Hanfmann, einst Finalist in Gstaad, in arge Bedrängnis gebracht. Der 34-jährige Hanfmann aus Karlsruhe führte im ersten Satz mit einem Break; beim Stand von 5:4 fehlten ihm bloss noch zwei Punkte zum Satzgewinn. Nach 78 Minuten holte sich aber Alcaraz im Tiebreak den ersten Satz, und nach zwei Stunden und 44 Minuten stand sein 7:6 (7:4), 6:3, 6:2-Sieg fest.

Sabalenka in höchsten Sphären

Aryna Sabalenka of Belarus celebrates after defeating Bai Zhuoxuan of China in their second round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Wednesday, Jan. 21, 2026. (A ...
Bild: keystone

Aryna Sabalenka, die Nummer 1 bei den Damen, blieb beim 6:3, 6:1-Erfolg über Bai Zhuoxuan (CHN) ungefährdet, obwohl die Qualifikantin im ersten Satz drei Games in Folge gewinnen konnte (vom 0:5 zum 3:5).

Sabalenka gewann am Australian Open 45 ihrer letzten 50 Sätze. Einzig Steffi Graf, Martina Hingis, Monica Seles und Serena Williams übten am «Happy Slam» in Australien eine ebenso grosse Dominanz aus.

«Irgendwie tönt es surreal, mit diesen Grössen zusammen erwähnt zu werden», so Sabalenka. «Ich hätte nie damit gerechnet, in ihre Liga aufzusteigen. Und mir ist klar, dass Graf, Hingis, Seles und Serena alle noch viel mehr als ich gewonnen haben.»

Tennisspielerin Naomi Osaka läuft in diesem spektakulären Dress auf

Schweizer am Donnerstag

Stan Wawrinka und Belinda Bencic geniessen einen Tag Pause. Sie stehen in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) im Einsatz. Wawrinka, der Australian-Open-Sieger von 2014, trifft auf den französischen Qualifikanten Arthur Géa. Die Weltnummer 10 Bencic bekommt es mit Nikola Bartunkova zu tun, einer Qualifikantin aus Tschechien. (ram/sda)

Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Australian Open 2026
1 / 30
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Jede Faser des Körpers von Carlos Alcaraz wirkt maximal austrainiert.
quelle: keystone / james ross
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kevin Fiala skort gegen die NY Rangers doppelt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Siegesserie der LA Clippers vorbei +++ So sieht der F1-Bolide von Audi aus
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story