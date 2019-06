Sport

ATP Halle: Roger Federer schlägt Jo-Willfried Tsonga in drei Sätzen



ATP-Turnier in Halle Federer – Tsonga 7:6, 4:6, 7:5 Zverev – Johnson 6:3, 7:5 Bautista Agut – Gasquet 6:1, 6:4 Berrettini – Seppi 4:6, 6:3, 6:2

Härtetest bestanden! Federer schlägt starken Tsonga in drei Sätzen

Roger Federer steht am Rasenturnier in Halle auch im 16. Anlauf in den Viertelfinals. Der topgesetzte Schweizer setzte sich gegen Jo-Wilfried Tsonga nach hochstehenden 2:16 Stunden 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 durch.

Tsonga, der im Frühjahr von einer siebenmonatigen Wettkampfpause im Zuge einer Knie-Operation zurückkehrte, forderte Federer alles ab. Ähnlich wie bei seinem Fünfsatzsieg vor acht Jahren im Viertelfinal von Wimbledon setzte der 34-jährige Franzose Federer vor allem mit seinem Service und seiner Vorhand zu.

Tough test: passed@rogerfederer survives a Tsonga onslaught to reach his 17th Halle quarter-final in 17 appearances! pic.twitter.com/X4cbaqtjn3 — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2019

Er nahm dem Schweizer den zweiten Satz ab, führte zudem im Tiebreak des ersten Durchgangs 3:0 und kam im dritten Satz wiederholt in die Nähe eines Breaks. Dieses gelang schliesslich Federer – bei letztmöglicher Gelegenheit zum 6:5. Mit einem Ass verwertete der Baselbieter seinen ersten Matchball.

Gegner im Viertelfinal am Freitag (ca. 17.30 Uhr) ist Roberto Bautista Agut (ATP 20). Gegen den 31-jährigen Spanier hat Federer die bisherigen acht Direktvergleiche für sich entschieden. Nur einmal gab der neunfache Halle-Sieger dabei einen Satz ab. (abu/sda)

