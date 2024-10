Belinda Bencic siegt bei ihrem Comeback in Hamburg Bild: keystone

Überzeugender Sieg – Bencic mit einem geglückten Comeback nach Mutterschaftspause

Mehr «Sport»

Belinda Bencic kehrt nach über einem Jahr erfolgreich auf die Tennistour zurück. Beim ITF-Turnier in Hamburg gewinnt die Olympiasiegerin 6:3, 6:1 gegen die Russin Julia Awdejewa.

Die Rückkehr glückt Bencic gegen die Nummer 238 der Welt optimal. Die 27-jährige Ostschweizerin gewann die ersten acht Punkte und nach nur 73 Minuten die Partie. Im Achtelfinal des mit 60'000 Dollar dotierten Hallenturniers trifft sie am Donnerstag auf die für Finnland antretende Russin Anastasia Kulikova (WTA 296).

Letztmals hatte Bencic vor 415 Tagen in San Diego auf der WTA Tour gespielt. Im April dieses Jahres wurde sie dann Mutter von Töchterchen Bella. Nun startet sie ihr Comeback, um möglichst Anfang nächstes Jahr in Australien wieder bereit für grössere Taten zu sein. In Hamburg zeigte sie vorerst, dass sie auch über ein Jahr nach ihrem letzten Ernstkampf nicht viel von ihrem Können eingebüsst hat. Julia Awdejewa ist bestimmt nicht das Mass aller Dinge, doch die 22-jährige Russin hat in diesem Jahr immerhin schon zwei ITF-Turniere gewonnen.

Im Norden Deutschlands tritt Bencic mit einer Wildcard an, danach wird sie für längere Zeit von einem geschützten Ranking (Nummer 15 zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft) profitieren können. In zwei Wochen will sie auch noch in Biel im Billie Jean King Cup mit dem Schweizer Team gegen Serbien spielen. (abu/sda)