Überraschender Sieger in Basel – Franzose Mpetshi Perricard bezwingt US-Jungstar Shelton

Brennwald zieht positive Turnierbilanz

Turnierpräsident Roger Brennwald zeigt sich mit den Swiss Indoors 2024 sehr zufrieden. Viele neue Gesichter prägten das Turnier, der Zuschaueraufmarsch war trotz Fehlen eines Stars der Top 5 erfreulich. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic waren aufgrund des Showturniers in Saudi-Arabien in der Vorwoche nicht verfügbar.



Brennwald machte das Beste aus der schwierigen Situation. Er verteilte die Startgagen auf so viele Spieler wie noch nie, und die meisten von ihnen dankten es ihm mit guten Auftritten. «Die 'Next Generation' hat mich voll überzeugt», zog der zufriedene Turnierpräsident am Sonntag vor dem Final Bilanz. «Die Matches mit (dem Finalisten) Ben Shelton waren für mich die Höhepunkte.»



Insgesamt 63'200 Fans pilgerten in den letzten neun Tagen in die St. Jakobshalle, ein paar mehr als im letzten Jahr. Auch der Ausblick stimmt den 78-jährigen Brennwald zuversichtlich, vor allem, weil er grosse Hoffnungen in die neue Schweizer Generation setzt.