Jannik Sinner erhält die Trophäe von Prinzessin Kate. Bild: keystone

Sinner weicht Champagner-Korken aus, schlägt Alcaraz und holt 1. Wimbledon-Sieg

Jannik Sinner gewinnt als erster Italiener den Einzeltitel in Wimbledon. Im Final setzt sich der Weltranglistenerste gegen den Titelverteidiger Carlos Alcaraz 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch.

Der 22-jährige Spanier Alcaraz verlor in seinem sechsten Grand-Slam-Final erstmals, der 21 Monate ältere Südtiroler Sinner triumphierte nach zwei Australian Open und einem US Open erstmals auf einem anderen Belag als Hartplatz. Alcaraz hatte in Wimbledon die letzten beiden Jahre gewonnen. (abu/sda)

Update folgt.