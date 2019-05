Sport

Tennis

Roland Garros: Roger Federer steht ohne Satzverlust im Achtelfinal



French Open, 3. Runde Federer (3) – Ruud 6:3, 6:1, 7:6

Bild: AP/AP

Federer ohne Satzverlust im Achtelfinal: «Jetzt nehme ich erstmal eine Dusche»

Roger Federer steht beim French Open zum 14. Mal im Achtelfinal. Der 37-Jährige setzte sich in seinem 400. Grand-Slam-Match gegen den Norweger Casper Ruud mit 6:3, 6:1, 7:6 (10:8) durch.

Das Generationenduell mit dem 20-Jährigen aus Oslo entschied Federer ohne grössere Probleme für sich und blieb auch in seinem dritten Match beim diesjährigen Roland Garros ohne Satzverlust. Der Basler marschierte bisher ohne allzu grossen Widerstand durch das Turnier, dementsprechend schwierig ist es, seinen Formstand abzuschätzen. In der 3. Runde wurde er aber zumindest teilweise gefordert.

.@rogerfederer d. Ruud 6-3, 6-1, 7-6(8). 👊



In his 400th Grand Slam match, the 🇨🇭 improves to 345-55. 👀 #RG19 pic.twitter.com/mzvM7lYjU2 — ATP Tour (@ATP_Tour) 31. Mai 2019

Federer nach dem Spiel: «Dieses Match hat Spass gemacht. Casper hat mir das Leben vor allem im 3. Satz schwer gemacht, er hätte ihn sich auch verdient. Auf den schnelleren Unterlagen kann ich besser mit dem Aufschlag dominieren, auf Sand ist das nicht so gut möglich und die heutigen Gegner haben fast keine Schwäche mehr, deshalb bin ich froh, hier ohne Satzverlust durchgekommen zu sein. Und jetzt nehme ich erst mal eine Dusche, das wird super.»

Ruud ging im dritten Satz 2:0 in Führung und hatte später eine Möglichkeit zum 5:3. Im Tiebreak wehrte der junge Skandinavier drei Matchbälle ab und muss sich erst mit 8:10 geschlagen geben. Damit hatte Ruud in der Schlussphase doch noch die Gelegenheit bekommen, eine gute Visitenkarte abzugeben. Vor allem mit der Vorhand gelangen ihm einige sehenswerte Punkte.

Der Matchball: Another Milestone ✅@rogerfederer becomes the first to reach the Roland-Garros men’s singles round of 16 for a 14th time as he sails past Casper Ruud 6-3 6-1 7-6(8).#RG19 pic.twitter.com/FIHDQn6zWr — Roland-Garros (@rolandgarros) 31. Mai 2019

Einem Satzgewinn gegen Federer kam Ruud deutlich näher als Lorenzo Sonego und Oscar Otte in den Runden zuvor. Das hatte sich in den ersten beiden Umgängen nicht abgezeichnet. Diese dominierte Federer nämlich nach Belieben. Zwischen dem 2:3 im ersten und dem 5:0 im zweiten Satz gewann Federer neun Games in Folge und brillierte dabei nicht zuletzt am Netz. Der Smash zum Matchgewinn nach zwei Stunden und 14 Minuten war der 21. erfolgreiche Netzangriff von Federer.

Der schönste Punkt der Partie: Classic Federer 😎@rogerfederer takes a two set lead over Ruud, thanks to shots like this...#RG19 pic.twitter.com/91JH0rxLV7 — Roland-Garros (@rolandgarros) 31. Mai 2019

Auch nicht von schlechten Eltern: Oh là là...👌 @rogerfederer verzückt die Fans in @rolandgarros 🎾🇨🇭 pic.twitter.com/lLuRIDcroR — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 31. Mai 2019

Auch McEnroe ist begeistert: "The most beautiful player that I have ever seen play this game."



Johnny Mac loves what he sees from @rogerfederer 🙌



🎥: @Eurosport_UK | #RG19 pic.twitter.com/A8lSawmNAQ — ATP Tour (@ATP_Tour) 31. Mai 2019

Es ist schwierig einzuschätzen, zu was Federer in Paris in der Lage ist, weil der Widerstand in der ersten Woche eher gering war. «Es ist sehr gut, dass ich so durch die ersten Runden gekommen bin», freute sich der Schweizer. Es sei auch immer wichtig für ihn zu wissen, dass der Körper hält. Weil er aber in den letzten Jahren so wenig Erfahrungswerte auf Sand gesammelt hat, bleibt «eine gewisse Unsicherheit», was gegen die Allerbesten möglich ist.

Als ältester Spieler seit 1972 nimmt Federer am Sonntag den Achtelfinal beim French Open in Angriff. Weil die gesetzten Spieler in seinem Tableau-Teil die Erwartungen nicht erfüllten, wird der Turniersieger von 2009 auch bei seinem vierten Einsatz auf einen Gegner treffen, der ausserhalb der Top 50 klassiert ist: Der Argentinier Leonardo Mayer (ATP 68) setzte sich gegen den überraschenden Franzosen Nicolas Mahut (ATP 252) in vier Sätzen durch. (pre/sda)

Ticker: 31.05. Federer – Ruud

