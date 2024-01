Die «Carota Boys» waren dieses Jahr auch in Australien dabei. Bild: keystone

Rüebli bejubeln Sinners Grand-Slam-Premiere – das steckt hinter dem Fanklub

Jannik Sinners erstes Grand-Slam-Titel erfreut nicht nur den Tennis-Star selbst, sondern auch seinen verrücktesten Fanklub: die «Carota Boys».

Gleich in seiner ersten Finalteilnahme an einem Grand-Slam-Turnier hat es geklappt. Der Italiener Jannik Sinner bezwang im Endspiel des Australian Open Daniil Medwedew in fünf Sätzen und holte am Sonntag seinen ersten Major-Titel.

Darüber freuten sich insbesondere auch die «Carota Boys». Während wir Sinner und seine Vorlieben und Leidenschaften schon etwas besser kennen, ist sein speziellster Fanklub noch weniger bekannt. Zeit, das zu ändern.

«Carota-Boys» – Karotten-Jungs – nennen sich die sechs italienischen Jugendfreunde. Auf ihrer eigenen Webseite bezeichnen sie sich als grosse Sport- und insbesondere Tennisfans mit einer riesigen Passion für eben Jannik Sinner. Ein erstes Mal live sahen sie ihr Idol bereits in Monte Carlo 2021, doch erst im Sommer zwei Jahre später ging es so richtig los.

Da reiste das Grüppchen von Italiens Norden, woher sie stammen, nach Rom. Und nicht einfach so, sondern in grell-orangen Karotten-Kostümen. Warum Karotten? Angeblich, weil Sinner einmal bei einem Seitenwechsel als Snack eine Karotte ass. Doch auch eine Verbindung zur orange-roten Haarfarbe des Südtirolers ist nicht ausgeschlossen.

Zu Beginn seien längst nicht alle überzeugt gewesen von den Kostümen, erklären die «Carota Boys» in einem Interview. «Das könnt ihr sicher verstehen, denn eigentlich ist es etwas lächerlich», sagte einer der Gründer. Doch die Kostüme gerieten rasch in den Fokus der anderen Fans, der Medien und gar der Spieler in Rom. Die Aufmerksamkeit wurde so gross, dass die «Carota Boys» von einem Turniersponsor an das French Open in Paris eingeladen wurden. Danach folgten Reisen nach Wimbledon und ans US Open. Auf Instagram haben die Jungs mittlerweile über 100'000 Abonnenten. Selbst Sinner scherzte im vergangenen Jahr einmal: «Sie sind bald bekannter als ich.»

Ihr Idol trafen die «Carota Boys» seither schon mehrere Male, zum ersten Mal am US Open in New York. Mittlerweile hätten sie gar einen gemeinsamen Whatsapp-Chat. «Während der Turniere wollen wir natürlich seinen Fokus nicht stören, da schreiben wir nur kurze Glückwünsche und Nachrichten.»

Mit einer Reise nach Melbourne in diesem Januar komplettierte der Sinner-Fanklub seinen eigenen Karriere-Grand-Slam. Zu Beginn des Turniers waren sie auch in Australien vor Ort. Den Final gegen Medwedew schauten auch die Carota Boys wieder zuhause in Italien – allerdings längst nicht allein.

In einem Public Viewing fieberten die sechs Jungs mit hunderten anderen italienischen Fans mit und brachen in Jubelstürme aus, als Sinner das Comeback gegen Medwedew vollendete und seinen ersten Grand-Slam-Titel gewann. Sinners Karriere hat damit erst gerade so richtig begonnen. Es ist wahrscheinlich, dass er noch weitere Grand-Slam-Titel gewinnen wird. Vielleicht sind die «Carota Boys» ja dann sogar einmal bei einem Final im Stadion.