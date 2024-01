Djokovic nach Halbfinal-Aus: «Habe an einem Grand Slam selten so schlecht gespielt»

Novak Djokovic scheitert am Australian Open an Sinner – Medwedew dreht Partie gegen Zverev

Eine Serie von 33 Siegen am Australian Open in Folge geht damit zu Ende. Einmal musste sie ja reissen. Zumindest habe ich unter schwierigen Umständen, obwohl ich schlecht gespielt habe, alles versucht. Und zumindest habe ich gegen einen sehr guten Spieler verloren, der beste Chancen hat, hier sein erstes Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Diese Stadt ist sehr speziell für mich, es ist mein erfolgreichstes Turnier. Ich hoffe einfach, dass ich die Chance bekomme, noch einmal zurückzukommen, noch einmal hier anzutreten.

Hatten Sie Anzeichen, dass es nicht gut herauskommen könnte? Einerseits schon. Aber ich hätte nicht gedacht, in den ersten beiden Sätzen derart schlecht zu spielen. Anderseits habe ich im gesamten Turnier mit ganz wenigen Ausnahmen nie zu meinem besten Tennis gefunden. Nicht zu dem Standard, den ich in Australien sonst jeweils hatte.

Was kann man da machen? Man versucht, irgendwie Ruhe zu finden, aber auch, am eigenen Spiel irgendwie etwas zu verbessern. Die Zuschauer waren grossartig, und im dritten Satz habe ich angefangen, etwas besser zu spielen. Es war ein gutes Tiebreak, ich wehrte einen Matchball ab. Aber dann kam im vierten Satz bei 1:2 wieder ein absolut schreckliches Game.​

Novak Djokovic, wie haben Sie den Match erlebt? Novak Djokovic: Sinner steht völlig verdient im Final. Er hat mich heute komplett dominiert. Aber ich war auch schockiert von meinem Niveau. In den ersten zwei Sätzen habe ich ziemlich gar nichts gut gemacht (lächelt). Ich denke, das war einer der schlechtesten Grand-Slam-Matches, die ich je gespielt habe. Soweit ich mich erinnern kann. Das ist kein sehr schönes Gefühl.

Novak Djokovic verliert im Halbfinal gegen Jannik Sinner erstmals seit sechs Jahren wieder einmal am Australian Open. Der Weltranglisten-Erste geht mit seiner Leistung hart ins Gericht.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Novak Djokovic scheitert am Australian Open an Sinner – Medwedew dreht Partie gegen Zverev

Novak Djokovic kann seinen Titel am Australian Open nicht verteidigen. Die Weltnummer 1 scheitert im Halbfinal am Italiener Jannik Sinner, der erstmals in einen Grand-Slam-Final einzieht. Dort trifft er auf den Russen Daniil Medwedew.

Der Weltranglistenvierte Sinner, der Djokovic bereits im letzten Herbst zweimal bezwungen hatte, war im Generationenduell gegen den mehr als vierzehn Jahre älteren Djokovic in knapp dreieinhalb lange erstaunlich einseitigen Stunden mit 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 klar überlegen. Letztmals hatte der zehnfache Champion Djokovic in Melbourne vor sechs Jahren – oder 2195 Tagen – eine Partie verloren.