Hi Roger, was hältst du davon, einen regelmässigen Podcast zu kreieren?

Ich fühle mich grossartig, danke! Was ich am meisten vermisse: Ein spontanes Abendessen auf der Tour mit Freunden nach einem Spiel oder einem Training. Und natürlich die grossen Stadien, die Fans und den Nervenkitzel.

Wie geht es dir heute? Was vermisst du am meisten aus der Zeit, als du noch ein Spieler warst?

Roger, ich will mit dir Tennis spielen, was meinst du?

Siehst du dir manchmal Youtube-Videos von dir an, um zu sehen, wie gut du warst? 😄 (Wir vermissen dich so sehr!)

Wenn du Severin jemals siehst, frage ihn nach dem Verlust seines Passes in New York nach den US Open.

Vermisst du es manchmal, einfach nur in einem Café zu sitzen und in Ruhe ein Gipfeli zu essen? 🥐

Erste WM-Niederlage für die Schweiz – Co-Gastgeber Lettland siegt in der Verlängerung

Ohne einige Starspieler verliert die Schweiz an der Eishockey-WM in Riga das für sie sportlich bedeutungslose letzte Gruppenspiel gegen Lettland 3:4 nach Verlängerung. Der Co-Gastgeber jubelt über die Viertelfinal-Qualifikation.

60 Minuten waren gespielt, noch keine Entscheidung gefallen – und doch flogen die lettischen Stöcke in die Luft und lagen die Spieler sich in den Armen. Der Punkt für das 3:3 reichte ihnen, um auf Kosten der Slowakei erstmals seit 2018 und erstmals auf heimischen Eis in die Viertelfinals einzuziehen (gegen Schweden). In Überzahl holten sich die Letten nach 2:25 Minuten der Verlängerung dann noch den Zusatzpunkt. Für die Schweiz war es die erste Niederlage an diesem Turnier.