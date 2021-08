Sport

Tennis

Monatelange Pause: Roger Federer muss erneut sein Knie operieren lassen



Bild: keystone

Mehrere Monate Pause: Roger Federer muss erneut sein Knie operieren lassen

Erneuter gesundheitlicher Rückschlag für Roger Federer. Wie die Schweizer Weltnummer 9 mitteilt, muss sie sich erneut einer Operation am Knie unterziehen.

«Ich hatte viele Konsultationen mit Ärzten wegen meinem Knie. Die Grass-Saison hat den Zustand verschlechtert. So geht es nicht weiter. Die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich mich besser fühlen will, muss ich operieren. Das werde ich tun. Nur so habe ich Hoffnung, wieder auf die Tour zurückzukehren», sagt der 40-Jährige auf Instagram.

Die Pause soll demnach mehrere Monate dauern. Damit wird der Federer das US Open definitiv verpassen. Auch ein Start beim Australian Open im Januar ist unsicher. (abu)

Update folgt.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wen der schon alles traf … Roger Federer und die Stars 1 / 27 Wen der schon alles traf … Roger Federer und die Stars quelle: ap/ap / andrew brownbill Roger Federer vs. Micky Maus: Das Dance-Off Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter