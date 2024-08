Jannik Sinner gab im März zwei positive Dopingproben ab. Bild: keystone

Positiver Doping-Test bei Weltnummer 1 Jannik Sinner – warum keine Sperre droht

Die Weltnummer 1 Jannik Sinner gab im März zwei positive Doping-Proben ab. Weil dem Italiener keine Schuld nachgewiesen werden konnte, wird er aber nicht gesperrt.

Mehr «Sport»

Kurz vor dem Start des US Open schockt ein Doping-Fall die Tenniswelt: Die Weltnummer 1 Jannik Sinner wurde im März, während des Turniers in Indian Wells, zwei Mal positiv auf das verbotene anabole Steriod Clostebol getestet.

Da Sinner jedoch nachweisen konnte, dass ihn keine Schuld trifft und damit kein Vorsatz gegeben war, wird der Italiener nicht gesperrt. Er muss aber die ATP-Ranglistenpunkte und das Preisgeld, das er beim Turnier von Indian Wells gesammelt hat, abgeben.

Wie Sinner angibt, wurde die Verunreinigung auf eine Behandlung durch seinen Physiotherapeuten zurückgeführt. Sein Fitnesstrainer habe ein in Italien in jeder Apotheke erhältliches Produkt gekauft, damit sich der Physio damit um einen Schnitt an Sinners Finger kümmern könne. Dabei sei niemandem bewusst gewesen, dass dieses Produkt Clostebol enthalte.

Bei Sinner wurden demnach weniger als der Millionstel eines Gramms nachgewiesen. Der Italiener habe mit der Untersuchungsbehörde der International Tennis Integrity Agency (ITIA) stets kooperiert und sei in der Folge von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen worden. «Ich werde nun diese schwierige und unglückliche Episode hinter mir lassen und werde alles dafür tun, dass ich künftig die ITIA-Richtlinien stets einhalte», lässt sich Sinner zitieren. (abu)