Carlos Alcaraz hat erstmals diese Trophäe in den Händen. Bild: keystone

Carlos Alcaraz schlägt Novak Djokovic und gewinnt erstmals das Australian Open

Carlos Alcaraz holt sich mit einem Viersatzsieg über Novak Djokovic seinen ersten Titel am Australian Open. Mit noch nicht 23 Jahren ist der Spanier der Jüngste aller Zeiten mit Titeln in Australien, Roland-Garros, Wimbledon und US Open.

Der Matchball im Video. Video: SRF

Novak Djokovic durfte bloss 40 Minuten lang vom 25. Major-Titel träumen. Er führte nach phänomenalem Beginn mit 6:2, 1:0. Später kam er noch zu einem Breakball zum 2:2-Ausgleich im zweiten Satz und zu einem im fünften Satz. Aber Alcaraz setzte sich in 3:04 Stunden mit 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 durch. (abu/sda)

