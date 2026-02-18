Schneeregen
Olympia 2026: Slowakei gewinnt deutlich gegen Deutschland

Slovakia players celebrate there victory after a men&#039;s ice hockey quarterfinal game between Slovakia and Germany at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/ ...
Die Slowaken jubeln nach dem Sieg gegen Deutschland.Bild: keystone

Deutschland geht unter: Slowakei sichert sich das erste Halbfinal-Ticket

18.02.2026, 15:4418.02.2026, 15:44
Inhaltsverzeichnis
Slowakei – Deutschland 6:2

Die slowakische Eishockey-Nationalmannschaft bleibt das grosse Überraschungsteam im olympischen Turnier. Im Viertelfinal setzen sich die Slowaken problemlos mit 6:2 gegen Deutschland durch.

Kurz vor der ersten Pause konnte die Slowakei dank Pavol Regenda in Führung gehen. Vier Minuten nachdem das zweite Drittel gestartet war, erhöhte Milos Kelemen für das slowakische Team und nur 33 Sekunden später musste der deutsche Torhüter Philipp Grubauer schon wieder hinter sich greifen und Dalibor Dvorsky sorgte in der 31. Spielminute bereits für die Vorentscheidung. Dank Lukas Reichel konnte das deutsche Team noch im zweiten Drittel verkürzen.

Slafkovsky’s spin-o-rama around Draisaitl in the neutral zone
by u/Amphibious_Fire in hockey
Die Slowaken nahmen Deutschland buchstäblich auseinander.

Davon liess sich das Team von Trainer Vladimir Orszagh nicht beirren und stellte in der ersten Minute des letzten Drittels den alten Vorsprung wieder her. Als die Deutschen im Powerplay noch auf 2:5 verkürzen konnten, gingen sie das volle Risiko ein und nahmen ihren Torhüter bereits früh vom Eis. Davon profitierte Tomas Tatar. Für den Zuger Stürmer war es das erste Tor an diesem Turnier.

Bereits vor vier Jahren standen die Slowaken bei den Olympischen Spielen im Halbfinal. In diesem verloren sie zwar knapp gegen Finnland, konnten sich aber nach einem Sieg gegen Schweden doch noch die Bronzemedaille sichern.

Germany head coach Harold Kreis talks to players during a men&#039;s ice hockey quarterfinal game between Slovakia and Germany at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. ( ...
Das Turnier endet für Deutschland im Viertelfinal.Bild: keystone

Dass die Deutschen im Viertelfinal scheiterten, kommt nicht von ungefähr. Die DEB-Auswahl hatte schon in der Vorrunde defensive Mängel offenbart. Zudem gelang es Trainer Harold Kreis offensichtlich nicht, eine richtige Einheit aus der Mannschaft zu formen. (riz/sda)

Der komplette Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Mailand 2026
Mehr zu den Olympischen Spielen:
