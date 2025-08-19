Bayern München ist weiterhin stark an einem Transfer von Christopher Nkunku interessiert. Das berichtet Sky. Demnach fanden am Montag weitere Gespräche zwischen den Klubs statt. Der Spieler habe sich festgelegt, zum FC Bayern wechseln zu wollen. Bayerns Sportvorstand Max Eberl versucht noch, eine Lösung mit Chelsea zu finden. Schwierigkeiten gibt es jedoch dabei, das passende Transfermodell festzulegen. Die Bayern möchten Nkunku mit einer Kaufoption ausleihen, der Premier-League-Klub würde seinen Flügelspieler allerdings lieber direkt verkaufen. (nih/t-online)
Christopher Nkunku 🇫🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 48 Spiele, 15 Tore, 5 Assists
