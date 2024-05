betreutin den zwei noch ausstehenden Runden in der italienischen Meisterschaft. Er folgt auf den am Freitag entlassenenMontero gewann als Verteidiger von Juventus Turin von 1996 bis 2005 vier Titel in der Serie A. Zuletzt betreute der 52-jährige Uruguayer die U19 des italienischen Rekordmeisters. Die Turiner hatten Allegri wegen seiner Ausraster während und nach dem Cupfinal gegen Atalanta Bergamo entlassen. (abu/sda/apa)

Der FC Burnley erlebte einen kurzen und enttäuschenden Aufenthalt in der Premier League. Nach dem Aufstieg geht es für das Team um Stürmer Zeki Amdouni, der im vergangenen Sommer vom FC Basel nach Nordengland gewechselt war, direkt wieder in die zweite Liga. Dennoch hat sich Trainer– vor allem wegen des erfolgreichen und attraktiven Fussballs, den sein Team in der Aufstiegssaison gespielt hat – auf die Liste der möglichen Coaches vongespielt. Wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet, sei der 38-jährige Belgier eine ernsthafte Option für den deutschen Rekordmeister. Es gebe bereits Gespräche, jedoch stehe eine finale Entscheidung noch aus. (nih)

Nach seiner fabelhaften Saison istbeim VfB Stuttgart offenbar vor dem Absprung. Gegenüber den Verantwortlichen habe er bislang ein klares Bekenntnis zum deutschen Vize-Meister verweigert.Guirassy hat eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 20 Millionen Euro, was ihn zusätzlich zu seiner Tor-Bilanz attraktiv macht. Besonders gute Karten sollbesitzen. Dort ist Sven Mislintat für die Kaderplanung verantwortlich – jener Mann, der Guirassy nach Stuttgart lotste und der es mit dem Stürmer und seinen Beratern angeblich sehr gut kann. (ram)🇬🇳Alter: 28Position: MittelstürmerMarktwert: 40 Mio. EuroBilanz 2023/24: 30 Spiele, 30 ToreQuelle: Kicker

Zum Musterprofi wird Ousmane Dembélé in diesem Leben wohl nicht mehr. Beim letzten Ligaspiel vom vergangenen Wochenende gegen den FC Metz fehlte der 27-Jährige, stattdessen machte er mit Kylian Mbappé Party bei den Filmfestspielen in Cannes. Dies soll bei PSG -Coach Luis Enrique alles andere als gut angekommen sein. Gemäss RMC Sport wolle der Spanier deshalb nicht mehr mit Dembélé zusammenarbeiten – so könnte neben Mbappé ein weiterer Offensiv-Star die französische Hauptstadt verlassen. (nih) Ousmane Dembélé 🇫🇷 Alter: 27 Position: Rechtsaussen Marktwert: 60 Mio. Euro Bilanz 2023/24: 41 Spiele, 5 Tore, 14 Assists

Bo Svensson wird einem Medienbericht zufolge Trainer bei Union Berlin. Die Verpflichtung des 44-Jährigen soll noch in dieser Woche verkündet werden, berichtete Sky. Svensson würde damit auf den kurz vor Saisonende freigestellten Nenad Bjelica sowie auf Interimstrainer Marco Grote folgen. Seit der Sicherung des Klassenerhalts in letzter Minute galt der Däne als Wunschkandidat der Berliner. (ram/sda/dpa)

Julen Lopetegui wird Trainer von West Ham United. Der Klub aus London stellte den Spanier als Nachfolger von David Moyes vor, der mit den Hammers 2023 die Conference League gewonnen hatte. Als Tabellen-Neunter in der Premier League verpasste West Ham in dieser Saison einen Europacup-Platz. Der 57-Jährige hatte in England zuletzt als Trainer von Liga-Rivale Wolverhampton Wanderers gearbeitet. Zuvor war Lopetegui spanischer Nationaltrainer und wirkte beim portugiesischen Spitzenclub FC Porto sowie bei Real Madrid. (ram/sda/dpa)

Der FC Bayern und Vincent Kompany befinden sich in Gesprächen und derzeit sieht es so aus, als würde der Belgier der heisseste Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel sein. Doch die Münchner müssen ein weiteres Hindernis überwinden: die Ablöseforderungen von Burnley. Der Premier-League-Absteiger fordert nämlich 20 Millionen Euro Ablöse für seinen Trainer und wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet, sei der Bundesligist nicht bereit, diesen Betrag zu berappen. Die Verhandlungen gehen deshalb in die nächste Runde. (nih)

Derundhaben eine mündliche Vereinbarung, sollte Xavi entlassen werden. Dies berichtet Sky . Am Sonntag bestreitet Barça sein letztes Saisonspiel, dann werde die endgültige Entscheidung über Xavi und Flick fallen. Eigentlich sollte der 42-jährige Katalane trotz angekündigten Rücktritts auch in der nächsten Saison an Barcelonas Seitenlinie stehen, doch gab es zuletzt Berichte über einen Meinungsumschwung bei Präsident Joan Laporta. So hätten diesen Xavis Aussagen zur schwierigen finanziellen Situation bei seinem Klub verärgert, weshalb nun eine Entlassung diskutiert werde. Von Flicks Plan für die Zukunft sei Laporta hingegen zu 100 Prozent überzeugt. Es bleibt also wie gehabt bei Barça – unruhig und chaotisch. (nih)

Der FC Basel beendet die Saison 2023/24 am Ende auf Rang 8. Doch er kämpfte lange um den Abstieg und bekam die Quittung für zahlreiche Fehler, die er nicht wiederholen sollte.

Wo sollen wir bloss anfangen? Die Fehlerliste des FC Basel ist lang. Und sie hat dazu geführt, dass der FCB eine Saison zum Vergessen erlebte. Im Juli scheiterte Rotblau in Kasachstan in der Qualifikation für die Conference League. Anfang Oktober war man in der Super League Tabellenletzter und blieb in der Folge einen Monat torlos. Es war der Tiefpunkt der Saison, in der am Ende der Nicht-Abstieg besungen werden musste.