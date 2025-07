wird seine Karriere in Übersee fortsetzen. Dies deutete der 35-jährige langjährige Spieler von Bayern München am Samstag an.er sich anschliessen wird, liess der 131-fache deutsche InternationaleMüller postete am Samstag ein Video, in dem er mit einem Cowboy-Hut an der Isar auf einem Klappstuhl sitzt. Dazu schrieb er: «Dann gehts übern grossen Teich.» Laut «Bild» soll Müller in der nordamerikanischen MLS einen Vertrag für die laufende und die kommende Saison 2026 unterschreiben. (ram/sda)