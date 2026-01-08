Trotz Tor und Assist von Kevin Fiala verlieren die LA Kings gegen San Jose. Bild: keystone

Tor und Assist von Fiala reichen nicht +++ Blues-Ersatzgoalie versteckt sich vor Trainer

Mehr «Sport»

Los Angeles – San Jose 3:4nV

Kevin Fiala (LAK), 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, 22:26 TOI

Philipp Kurashev (SJS) verletzt​

Die Los Angeles Kings geben das Derby gegen die San Jose Sharks unnötig aus der Hand. Nach zweimaligem Rückstand (0:1 und 1:2) hatte das Team von Kevin Fiala die Partie im Schlussdrittel gedreht. Der Schweizer Stürmer bereitete den Ausgleich zum 1:1 vor und schoss jenen zum 2:2 gleich selbst. Mit nun 31 Skorerpunkten ist er aktuell der zweitproduktivste Spieler der Kings.

Und etwas mehr als zwei Minuten vor dem Ende konnte Los Angeles dank eines Ablenkers von Alex Laferriere tatsächlich in Führung gehen. Doch nur 63 Sekunden später glich Superstar Macklin Celebrini das Spiel für die Sharks wieder aus. Und in der Verlängerung war es wieder der 19-Jährige Stürmer, der die Scheibe erobern konnte und danach William Eklund perfekt für den Siegtreffer lancierte.

CELEBRINI GETS THE STEAL AND THEN SETS UP EKLUND FOR THE OT WINNER pic.twitter.com/hsnRu02xv4 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 8, 2026

Hockey haut dich um! Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.



Das ist der Link zum aktuellen Programm.

Chicago – St.Louis 3:7

Pius Suter verletzt

Kuriose Szenen im Spiel zwischen den Chicago Blackhawks und den St.Louis Blues. Nachdem die Gäste aus St.Louis, bei denen Pius Suter immer noch verletzt fehlt, im Mitteldrittel zum 2:2 ausgleichen können, verlieren sie in der Folge komplett den Faden. Bis zur zweiten Pause stellen die Blackhawks schon auf 5:2.

Im Schlussdrittel erhöhten André Burakovsky und Louis Crevier gar auf 7:2. Nach Creviers Treffer hatte Blues-Trainer Erbarmen mit dem kanadischen Olympiagoalie Jordan Binnington und wollte ihn durch Joel Hofer ersetzen. Doch der hatte offenbar gar keine Lust, auf einen Einsatz und versteckte sich in den Katakomben.

St.Louis-Trainer Jim Montgomery blickte verwirrt umher, auf der Suche nach seinem Ersatzgoalie. Doch Hofers Versteckspiel ging auf, Binnington musste auch für die letzten rund sieben Minuten auf dem Eis bleiben und das Spiel zu Ende spielen.