NHL: Tor und Assist von Kevin Fiala reichen den Kings nicht zum Sieg

Los Angeles Kings left wing Kevin Fiala, right, passes the puck while under pressure from San Jose Sharks left wing Jeff Skinner during the first period of an NHL hockey game Wednesday, Jan. 7, 2026, ...
Trotz Tor und Assist von Kevin Fiala verlieren die LA Kings gegen San Jose.Bild: keystone

08.01.2026, 07:3108.01.2026, 07:33

Los Angeles – San Jose 3:4nV

Kevin Fiala (LAK), 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, 22:26 TOI
Philipp Kurashev (SJS) verletzt​

Die Los Angeles Kings geben das Derby gegen die San Jose Sharks unnötig aus der Hand. Nach zweimaligem Rückstand (0:1 und 1:2) hatte das Team von Kevin Fiala die Partie im Schlussdrittel gedreht. Der Schweizer Stürmer bereitete den Ausgleich zum 1:1 vor und schoss jenen zum 2:2 gleich selbst. Mit nun 31 Skorerpunkten ist er aktuell der zweitproduktivste Spieler der Kings.

Und etwas mehr als zwei Minuten vor dem Ende konnte Los Angeles dank eines Ablenkers von Alex Laferriere tatsächlich in Führung gehen. Doch nur 63 Sekunden später glich Superstar Macklin Celebrini das Spiel für die Sharks wieder aus. Und in der Verlängerung war es wieder der 19-Jährige Stürmer, der die Scheibe erobern konnte und danach William Eklund perfekt für den Siegtreffer lancierte.

Chicago – St.Louis 3:7

Pius Suter verletzt

Kuriose Szenen im Spiel zwischen den Chicago Blackhawks und den St.Louis Blues. Nachdem die Gäste aus St.Louis, bei denen Pius Suter immer noch verletzt fehlt, im Mitteldrittel zum 2:2 ausgleichen können, verlieren sie in der Folge komplett den Faden. Bis zur zweiten Pause stellen die Blackhawks schon auf 5:2.

Im Schlussdrittel erhöhten André Burakovsky und Louis Crevier gar auf 7:2. Nach Creviers Treffer hatte Blues-Trainer Erbarmen mit dem kanadischen Olympiagoalie Jordan Binnington und wollte ihn durch Joel Hofer ersetzen. Doch der hatte offenbar gar keine Lust, auf einen Einsatz und versteckte sich in den Katakomben.

Video: Joel Hofer hiding in the visiting team hallway to avoid Jordan Binnington being pulled
byu/CrestronwithTechron inhockey
Joel Hofer versteckte sich in den Katakomben, um der Einwechslung zu entgehen.

St.Louis-Trainer Jim Montgomery blickte verwirrt umher, auf der Suche nach seinem Ersatzgoalie. Doch Hofers Versteckspiel ging auf, Binnington musste auch für die letzten rund sieben Minuten auf dem Eis bleiben und das Spiel zu Ende spielen.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Chicago Blackhawks
Themen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
