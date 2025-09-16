Bastien Toma setzt seine Karriere in Polen fort. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum LKS Lodz, der in der zweithöchsten Liga spielt. Der frühere Schweizer Nachwuchsinternationale unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Klub mitteilte.
Toma begann die Saison beim FC St. Gallen, kam dort allerdings nicht zum Einsatz. Anfang des Monats wurde sein bis 2026 gültiger Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. (riz/sda)
Bastien Toma 🇨🇭
Alter: 26
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 48 Spiele, 3 Tore, 8 Assists
Toma begann die Saison beim FC St. Gallen, kam dort allerdings nicht zum Einsatz. Anfang des Monats wurde sein bis 2026 gültiger Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. (riz/sda)
Bastien Toma 🇨🇭
Alter: 26
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 48 Spiele, 3 Tore, 8 Assists