freundlich15°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Yann Sommer könnte bei Inter den Stammplatz verlieren

Inter Milan&#039;s goalkeeper Yann Sommer warms up prior to a Serie A soccer match between Inter Milan and Torino, at the San Siro stadium in Milan, Italy, Monday, Aug. 25, 2025. (AP Photo/Luca Bruno) ...
Ob Yann Sommer am Mittwoch zwischen den Pfosten stehen wird, ist unklar.Bild: keystone

In der Champions League droht die Bank: Sommer bangt um seinen Stammplatz

Yann Sommer wird nach einem schwachen Spiel gegen Juventus Turin kritisiert. Italienische Medien berichten sogar, dass der Schweizer Torhüter im ersten Champions-League-Spiel auf der Bank Platz nehmen könnte.
16.09.2025, 10:0616.09.2025, 10:06
Mehr «Sport»

Für Inter Mailand und insbesondere Yann Sommer verlief der Saisonstart sehr enttäuschend. Gerade einmal drei Punkte hat der Vizemeister auf dem Konto – gegen Udinese und zuletzt am Samstag gegen Juventus Turin ging Inter als Verlierer vom Platz.

Besonders im Derby d'Italia zeigte der 36-jährige Sommer eine wenig überzeugende Partie. Insgesamt musste der Schweizer viermal hinter sich greifen und hatte am Schluss des Spiels keine einzige Parade auf seinem Konto. Bei zwei Gegentoren sah Sommer alles andere als gut aus, so auch beim entscheidenden Treffer von Vasilije Adzic in der 91. Minute. Zwar war der 94-fache Nationalspieler mit den Fingerspitzen noch am Ball, konnte das Gegentor aber nicht mehr verhindern. Bereits beim zweiten Tor von Juventus machte Sommer nicht die beste Figur.

«Sommer, also nein: zwei entscheidende Fehler bei vier Toren», titelte die Gazzetta dello Sport und ging hart ins Gericht mit dem Inter-Schlussmann. «Auf der Anklagebank wird Deutsch gesprochen.»

Auch berichtet die italienische Sportzeitung darüber, dass Sommer bereits am Mittwoch im ersten Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam nicht zwischen den Pfosten stehen könnte. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus und Inter verpflichtete vor einem Jahr für 13,5 Millionen Euro Josep Martinez von Genua. Früher oder später wird der Spanier wohl der Nachfolger von Sommer werden.

Die Nerazzurri wollen gemäss der Gazzetta Martinez testen und herausfinden, ob er spätestens nächste Saison die neue Nummer eins sein kann: «Inter muss prüfen, ob Martinez ein wertvoller Spieler werden kann, in den es sich zu investieren lohnt.» In der vergangenen Spielzeit wurde der 27-Jährige bereits im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Feyenoord Rotterdam eingesetzt und blieb beim 2:0-Sieg ohne Gegentor.

epa11933083 Inter���s goalkeeper Josep Martinez in action during the Italian Serie A soccer match SSC Napoli vs Inter FC at Diego Armando Maradona stadium in Naples, Italy, 01 March 2025. EPA/CESARE A ...
Josep Martinez wechselte im Sommer 2024 zu Inter Mailand.Bild: keystone

Falls Sommer gegen Ajax tatsächlich auf der Bank Platz nehmen muss, wäre das aber keine definitive Degradierung zum Ersatztorwart und soll auch nichts mit den Gegentoren vom Samstag zu tun haben: «Hinter der Entscheidung steckt keinerlei Strafabsicht. Sommer bleibt natürlich ein zuverlässiger Torwart mit der nötigen Erfahrung, um seine Position zu behaupten», schreibt die Gazzetta.

In der letzten Champions-League-Saison erreichte Inter nicht zuletzt dank Sommer den Final. Im Halbfinal gegen Barcelona zeigte der Schweizer einige beeindruckende Paraden und war der gefeierte Held. Das Endspiel gegen Paris Saint-Germain ging aber klar und deutlich mit 0:5 verloren. (riz)

Gerardo Seoane nicht mehr Trainer von Gladbach – zwei Schweizer als Nachfolger gehandelt
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 86
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Das Transfer-Drama des Sommers endet kurz vor Schluss: Alexander Isak darf Newcastle doch noch verlassen und für 144 Millionen Euro zum FC Liverpool wechseln.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
TV-Kommentatoren wegen Paraden von Sommer in Ekstase
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
2
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
3
Toma wechselt in die zweite polnische Liga +++ Ramona Bachmann verlässt Houston
4
USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
5
Temu öffnet sich für Schweizer Händler – was das für Kunden bedeutet
«Palästina gewinnt die Vuelta»: Demonstranten sorgen für Abbruch von Schlussetappe
Pro-palästinensische Demonstranten sorgen für ein vorzeitiges Ende der Vuelta. Der Gesamtsieg von Jonas Vingegaard wird überschattet.
Pro-palästinensische Demonstranten rissen Absperrungen nieder und besetzten die Strasse, gegen die Aktivisten kam die Polizei auch mit dem Einsatz von Tränengas nicht an. Die 80. Spanien-Rundfahrt der Radprofis ist am Sonntagabend aufgrund massiver Proteste in Madrid vorzeitig abgebrochen worden. Das gaben die Organisatoren der Vuelta bekannt.
Zur Story