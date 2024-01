befindet sich in Verhandlungen mitDer Stürmer schoss in dieser Saison für Servette in der Super League zehn Tore, er ist damit der Führende in der Liga-Torschützenliste. Bei Union befindet sich Sheraldo Becker auf dem Sprung zu Real Sociedad.Zuletzt war Bedia schon mitin Verbindung gebracht worden. Sein Vertrag in Genf läuft noch bis im Sommer – will Servette an ihm Geld verdienen, muss es ihn also jetzt verkaufen. (ram)🇨🇮Position: MittelstürmerAlter: 27 JahreMarktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2023/24: 29 Spiele, 16 ToreQuelle: Fabrizio Romano