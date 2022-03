So hast du die Formel-1-Stars noch nie gesehen – die Reaktionen sind 😂😂😂

Die Formel-1-Saison 2022 startet am Wochenende. Nun liess «Vanity Fair» eine erste Bombe platzen – in Form von Bildern. Denn das Modemagazin warf die Rennstars in Schale. Das Ganze ist etwas schwer in Worte zu fassen, deshalb gehen wir gleich zu den Fotos über:

Die Bilder

McLarens Daniel Ricciardo schien sich einigermassen wohl zu fühlen:

Auch sein Team-Kollege und schärfster Konkurrent Lando Norris kam komplett aus sich heraus.

Er sieht seine Zukunft aber nicht im Modebusiness, …

… Alpines Esteban Ocon scheinbar auch nicht:

Und was Pierre Gasly von AlphaTauri hier wohl macht?

Die Reaktionen

Die Reaktionen fielen gespalten aus. Manche kamen überhaupt nicht damit klar, was sie hier präsentiert erhielten.

Anderen gefiel es schlichtweg nicht.

Wieder andere fokussierten sich besonders auf die Rennfahrer, die gar nicht dabei waren.

Der Grossteil widmete sich jedoch gleich den Fotomontagen, die wir so sehr lieben.

Und was sagst du?